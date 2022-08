Bianca Drăgușanu a găsit 21.000 de euro la mall! Reacția blondinei atunci când a văzut

In articol:

Bianca Drăgușanu a făcut o descoperire azi, 24 august, atunci când se afla într-un cunoscut mall din Capitală. În urmă cu puțin timp, blondina a găsit o sacoșă care conținea nici mai mult, nici mai puțin de 21.000

Bianca Drăgușanu se afla la mall cu o prietenă, atunci când a găsit banii

de euro, iar diva a luat atitudine imediat, făcând tot posibilul pentru a găsi persoana ce a pierdut banii.

Bianca Drăgușanu știe cum e să muncești din greu pentru a te bucura de un succes răsunător pe plan financiar și, din acest motiv, atunci când a găsit sacoșa cu 21.000 de euro, vedeta a reacționat imediat și a procedat așa cum trebuie, căci a apelat numărul de urgență, 112, pentru a anunța autoritățile despre descoperirea sa.

Diva a povestit că se afla la mall cu o prietenă atunci când a găsit banii, iar atunci când a deschis sacoșa a văzut teancul de bani, dar și un pașaport, prin intermediul căruia oamenii legii au luat legătura cu cel ce deținea banii.

Ne-am oprit la o cafenea să ne luăm un croissant și am găsit o pungă cu 21 de mii de euro și cu un pașaport în ea. Bineînțeles că am sunat împreună cu prietena mea la 112, am anunțat Poliția. Au găsit persoana din pașaport, cu extrasul de cont și cu suma și au sunat-o. În momentul acesta, așteptăm ca omul să vină să își ridice banii. Încă sunt în mall cu prietena mea și cam asta s-a întâmplat. Am început ziua drăguț, zic, nu?! ”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.

Blondina este pregătită să devină mamă din nou

Bianca Drăgușanu este mămica unei fetițe, Sofia pe numele său, iar micuța spune mereu că își dorește o surioară. Ei bine, nici Bianca nu spune ”Nu” unui nou membru în familia sa, așa că blondina ar fi pregătită să devină mămică pentru a doua oară.

"Zece copii îmi doresc(...) Orice minune e binevenită în viața mea, așa că o aștept, nu mi-am făcut genul ăsta de planuri, dar dacă va apărea, cu siguranță voi spune da și voi îmbrățișa cu drag. Își dorește (n.r. fiica ei) o surioară, asta pot să spun sigur și avem tot mai des discuții de genul acesta. Nu pot să-mi imaginez momentan, pentru că na, nu știu, nu m-am gândit cum o să fie, dacă o să fie...", a mai spus Bianca Drăgușanu. Bianca Drăgușanu și fiica ei, Sofia [Sursa foto: Instagram]