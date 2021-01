Bianca Drăgușanu a îmbrăcat rochia de mireasă la doar o zi după ce a anunțat că se mărită a treia oară: ”Cea mai magică poveste”

In articol:

Bianca Drăgușanu este mai fericită ca oricând! Vedeta a povestit în cadrul emisiunii Teo Show faptul că trece prin una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa. Blondina iubește din nou, după două divorțuri și alte relații eșuate. Se pare că noul partener de viață o iubește foarte mult, ținând cont că Bianca Drăgușanu arată, prin postările ei în mediul online, cât de fericită este.

Fosta soție a lui Victor Slav a mărturisit că, în acest moment, viața ei este exact așa cum și-a dorit-o întotdeauna. Blondina a recunoscut că are planuri de nuntă și că se va căsători pentru a treia oară, atunci când va fi momentul potrivit.

”Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”,a explicat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a îmbrăcat rochia de mireasă

Cei care o apreciază pe Bianca Drăgușanu sunt nerăbdători ca vedeta să devină, din nou mireasă, mai ales după nunta de vis pe care a avut-o cu tatăl fetiței ei, Victor Slav.

Până atunci, blondina face cele mai frumoase rochii de mireasă și nu ratează nicio ocazie pentru a le îmbrăca. Bianca a postat o serie de fotografii cu ea, îmbrăcată în rochie de mireasă. Ședința foto a avut loc la doar o zi după ce anunțat că are gânduri mari, de măritat!

Totodată, fosta iubită a lui Cătălin Botezatu a postat și un mesaj cu subînțeles: ”Viața însăși este cea mai magică și misterioasă poveste”.