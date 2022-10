Bianca Drăgușanu a pornit un atac dur, după ce a fost jignită și înjurată. Vedeta, implicată într-un nou scandal: „Ele arată ca niște porci mistreți”

In articol:

De când a apărut în atenția publicului, Bianca Drăgușanu a primit numeroase critici pe seama alegerilor sale în ceea ce privește operațiile estetice. Felul în care arată nu este pe placul tuturor, iar cei care se încadrează în această categorie nu se sfiesc să-i împărtășească aceste lucruri, chiar dacă nu o fac într-un mod pașnic.

Diva le plătește cu aceeași monedă și nu ezită să adopte o atitudine de leoaică atunci când cineva o critică.

Recent, Bianca Drăgușanu le-a transmis un mesaj special celor care îi critică aspectul fizic. Blondina a povestit admiratorilor ei că și în acest momente încă mai primește mesaje de la hateri, care îi vorbesc urât și o jignesc pe seama aspectului fizic, în special din cauza buzelor sale, despre care aceștia spun că ar fi mult prea mari.

Bianca Drăgușanu, mesaj dur la adresa haterilor

Bianca Drăgușanu nu a stat pe gânduri și, imediat cum a găsit momentul potrivit, a transmis un mesaj „special” celor care o jignesc în mediul online. Nu puține au fost dățile în care diva a mărturisit că este un om care nu lasă deloc de la ea atunci când este jignită, așa că și de data aceasta și-a scos la înaintare cele mai inspirate și originale înjurături din repertoriu, pentru a le plăti cu aceeași monedă.

„Sunt pe avarii, aștept să se elibereze un loc de parcare și mi-am verificat mesajele din Instagram. Am observat că, mai nou, s-au trezit astea, frumusețile astea care ele arată ca niște porci mistreți, să-mi spună mie că am buzele extrem de mari. Dar nu v-ați plictisit de 10 ani, în m**** voștri să tot îmi spuneți asta. Oricum, și dacă îmi spuneți lucrurile astea nu mă interesează sau că s-ar schimba ceva. Oricum filtrul ăsta face buzele mai mari și tocmai asta îmi place, că dacă ați avea buzele cât mi le arată filtrul ăsta, poate nu m-aș mai injecta, dar nu le am, dar mi-ar plăcea să le am așa. Nu mai îmi dați mesaje că răspund la fel de urât. Dacă mă înjuri, te înjur. Ce crezi, că nu pot să te înjur? Ba pot să te înjur și câteodată chiar îmi place, că am niște înjurături din astea originale”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.