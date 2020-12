Bianca Drăgușanu a postat prima fotografie cu noul ei iubit?! Cum arată bărbatul misterios

Bianca Drăgușanu este din nou pregătitiă să cunoască un alt bărbat în viața ei. Activitatea vedetei din ultima perioadă de pe rețelele de socializare dau de înțeles că blondina ar avea deja un nou iubit. Buchetelede flori și mesajele romantice pe care le postează pe Instagram dau de înțeles că diva l-a uitat pe fostul iubit. Fanii așteaptă cu nerăbdare momentul în care Bianca Drăgușanu se va afișa din nou alături de un alt bărbat.

În această dimineața, fanii au fost luați prin surprindere de o fotografie postată de Bianca Drăgușanu la InstaStory. Vedeta s-a dus alături de o prietenă la o terasă de fițe din Capitală, iar în fundal se poate observa un bărbat misterios. Postarea făcută de vedetă este destul de confuză, în contextul în care pare a fi un alt client, aflat la o masă separată. Cu toate acestea, modul în care Bianca Drăgușanu a dat zoom pe figura bărbatului a ridicat foarte multe semne de întrebare. Rămâne de văzut dacă acesta este bărbatul care îi trimite buchete de flori Biancăi Drăgușanu.

Bărbatul misterios surprins în ultimele postări ale Biancăi Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri neașteptate despre fosta ei relație! Motivul pentru care nu își mai dorește un iubit

Bianca Drăgușanu vrea să își dedice întreaga atenție familiei, dar și afacerii sale. Vedeta susține că nu vrea ca în viața ei să apară o relație pansament, care să o facă să treacă peste fosta relație. (Citeste si: Bianca Drăgușanu a lăsat trecutul în urmă! La ce tatuaj a renunțat: „Am scăpat!”)

„Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune.