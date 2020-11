Bianca Drăgușanu a răbufnit la adresa Darieri Radionova! Ce a putut spune vedeta despre rivala ei: "Dacă intrăm în cocină..."

Bianca Drăgușanu si Daria Radionova [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu și iubitul ei și-au spus adio, din nou, iar de data aceasta se pare că lucrurile vor fi definitive. Pe lângă faptul că situația din viața frumoasei blondine nu este una deloc bună, în cuplul ei a apărut și Daria Radionova, o fostă iubită de-a afaceristului, cu care acesta se pare că s-a cuplat la momentul actual.

Bianca Drăgușanu, mesaj acid la adresa Dariei Radionova

Cu toate că nu își dorește împăcarea cu fostul iubit, Bianca Drăgușanu a avut câteva cuvinte de spus la adresa Dariei, ținând cont de faptul că fostul ei partener de viață și-a găsit alinarea în brațele acestei femei. Frumoasa blondină a atacat-o, în mediul online, pe tânara care locuiește în Londra. În dreptul unei fotografii cu Daria și omul de afaceri, aceasta a pun un purcoșor și a ținut să o numească pe rivala ei „Miss Piggy”.

„Am decis să mă porcesc puțin, dacă tot trăim într-o lume de porcușori adorabili. Dacă intrăm în cocină, ne mănâncă porcii. Mai bine îi mâncăm noi pe ei, pentru că viața e prea frumoasă” a spus Bianca.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Daria Radionova a răbufnit la adresa Biancăi Drăgușanu

Scandalul ia amploare între cele două rivale! Se pare că și rusoiaca a avut câteva cuvinte de transmis la adresa Biancăi Drăgușanu. Pe contul personal de socializare, Daria a scris următoarele lucruri.

„Credeți că relațiile în care există insultă, umilință, bătăi, instanțe, amenințări și toate acestea sunt puse pe ecran public, este oare dragoste? Sau este un „PR” ieftin de tot? La fel ca și voi priveam de la distanță toate acestea. Am întâlnit un bărbat care nu era căsătorit, nu am despărțit o familie și am avut grijă să nu mă implic în relații străine, iar acum am dat o șansă relației noastre. Cred că fericirea iubește tăcerea!”, a scris Daria.