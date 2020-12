Bianca Drăgușanu a răbufnit pe rețelele de socializare! A lansat atacuri dure: „Ești prea perversă și nesimțită!”

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o serie de schimbări în ultima perioadă. După ce fostul ei iubit a fost arestat preventiv într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane, vedeta a început să își trăiască viața la maximum, să aibă grijă atât de ea, cât și de familia ei. Cu toate acestea, dramele nu stau departe de divă. Ea s-a războit de câteva ori cu fostele iubite ale lui Alex Bodi, în special actuala femeie din viața lui, Daria Radionova. Recent, blondina a mai transmis un mesja acid pe pagina sa de Instagram, cu referire la o femeie „prețioasă și deșteaptă”, care a călcat-o pe coadă pe vedetă.

„Tot stau și să reflectez dacă să consum din energia mea prețioasă pentru una care e o naturală, o prețioasă și o deșteaptă. În cerul gurii e cea mai naturală! Oare să zic? Nu merită atenția mea, ești prea perversă și nesimțită. Ești foarte prefăcută, dar lumea știe de fapt. Naturală în cerul gurii, nebună care ești nebună! Eu chiar am treabă, nu stau să stalkăresc ce fac toate influencerițele frumoase din România, care se descurcă. Eu chiar am treabă. Alerg de dimineață până seara, eu nu fac pe barter nimic. Problema nu e asta, eu am o viață minunată și îmi permit tot ce vreau eu. Lasă-mă în pace, că nu ține cu mine! Știu că ești rea în cerul gurii”, a declarat Bianca Drăgușanu, la InstaStory.

Bianca Drăgușanu, călcată din nou pe nervi! Are vreo legătură cu Alex Bodi? [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a lansat o provocare: „Mergem și în ringul de box să nu ne sară perucile”

Bianca Drăgușanu a mai lansat un atac la adresa femeii care continuă să o enerveze pe vedetă. Ea i-a transmis că este pregătită oricând pentru o confruntare, făcând referire la comportamentul agresiv al persoanei care a supărat-o.

„M-am gândit să vă spun că mie îmi place foarte mult gipsy style. Lansez o provocare pentru toate astea care aveți sânge în instalație, aștept să mă provocați, mergem și în ringul de box să nu ne sară perucile. Provocarea zilei de astăzi este, repet, pentru cele care aveți sânge în instalație și vă considerați negre în cerul gurii și vă considerați și deștepte. Aștept provocările voastre!”, a încheiat Bianca Drăgușanu. (Citeste si: Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles pentru Irinel Columbeanu: ”Mai periculos decât omul tău e omul care se preface că e bun”)