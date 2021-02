Bianca Drăgușanu a recunoscut: ”Mie mi s-a oferit o sumă de bani să spun că am coronavirus”

In articol:

Bianca Drăgușanu a luat parte la o petrecere fastuoasă, weekendul trecut, alături de sora ei și alte persoane publice. Oamenii legii și-au făcut apariția la petrecerea respectivă, de care, vedeta spune că s-a încheiat la ora 23:00, așa cum ar fi trebuit. Ba mai mult decât atât, blondina a explicat că ea se afla acasă în acel moment și că filmulețele de pe rețelele sociale au fost puse de ea mai târziu, după ce petrecerea a luat

sfârșit.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce polițiștii au spart petrecerea ilegală din Capitală: „Cine greșește, plătește”

Oamenii legii au ajuns la fața locului și au dat amenzi contravenționale.

„ La data de 06 februarie în jurul orei 23.30, Secția 1 Poliție, a fost sesizată prin apel 112 cu privire la faptul că într-un club, din zona sa de competență teritorială, are loc o petrecere privată, respectiv botez. Polițiștii, împreună cu jandarmi, au identificat și sancționat contravențional cu amendă 30 de persoane. Cuantumul sancțiunilor se ridică la 153.000 de lei. De asemenea, administratorul societății comerciale a fost sancționat contravențional cu suma de 10.000 lei", au declarat surse din poliție pentru WOWbiz.

Citeste si: O asistentă medicală de la Spitalul „Marius Nasta” din București a murit după doza de rapel- bzi.ro

Bianca Drăgușanu a aruncat bomba

Bianca Drăgușanu a vorbit la România Tv,

despre faptul că i s-au oferit bani să spună că are coronavirus. De altfel, vedeta a mai explicat și că știe cazuri ale unor cunoscuți sau vedete, care au acceptat acest lucru.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Bianca Dragusanu, Adrian Minune, Adi de la Vâlcea, Alex Velea și Antonia, petrecere fără reguli, în plină pandemie! Poliția a intrat peste ei! Detalii șocante

De asemenea, blondina spune că autoritățile române exagerează cu aceste restricții.

” Te costă un pic, dacă vrei, de mâine, să spui că ai virus. Am mai auzit eu că printre vedete se mai practică şi asta. Se oferă o sumă de bani şi eşti virusat. Da, cunosc eu cazuri, am şi dovezi, dar nu vreau să dau nume, pentru că nu e treaba mea. Mie mi s-a oferit o sumă de bani, să spun că am coronavirus, în urmă cu vreo opt luni, cred.

Autorităţile cam exagerează cu restricţiile astea. Sunt foarte responsabilă, dacă eu consider că e prea mare riscul, nu mă expun”, a declarat Bianca Drăguşanu, pentru România TV.