Bianca Drăgușanu a spus adevărul despre sarcină, după ce s-a despărțit de iubit! „Voi veni la tine în emisiune când voi avea 4-5 luni”

După despărțirea de fostul soț, Bianca Drăgușanu a început, în urmă cu un an și jumătate, o poveste de dragoste alături de un om de afaceri foarte cunoscut în România.

Relația lor nu a fost lipsită de certuri și intrigi, dar nici de despărțiri, însă, ambii au încercat să fie cât se poate de discreți și să-și țină iubirea departe de ochii presei. De asemenea, niciodată nu și-au asumat relația și în spațiul public și au evitat pe cât posibil să se afișeze împreună pe rețelele de socializare. Cu toate acestea, dragostea lor a ținut primele pagini ale tabloidelor.

Ultimul incident care a zguduit din temelii lumea showbiz-ului a avut loc în urmă cu câteva săptămâni, la petrecerea burlacilor organizată de Florin Salam, unde a participat și iubitul afacerist al blondinei, dar și alte domnișoare, despre care Bianca Drăgușanu a aflat între timp. Ea s-a dus peste petrecăreți și le-a stricat cheful, iar mai apoi a plecat în Dubai cu fiica ei. Tot atunci au început zvonurile conform cărora aceasta ar fi fost însărcinată cu omul de afaceri.

În urmă cu câteva ore, pe contul personal de Instagram al partenerului de viață al acesteia a apărut un mesaj total neașteptat, conform căruia cei doi ar fi decis să continue pe drumuri separate. Bianca Drăgușanu a venit în emisiunea Teo Show și a clarificat totul!

„(...) Mie mi se pare că se faultează singur cu chestia asta (n.r. cu mesajul postat pe Instagram). Chestia asta o făceau fetele de liceu, în niciun caz un bărbat de afaceri cu doi copii și o relație dificilă. Nu am avut o relație ușoară, eu am luptat mult pentru relația asta, dar nu mai am energie să lupt.

Eu îmi doresc un bărbat asumat, un bărbat care să nu aibă Instagram, pentru că eu deja sunt o persoană expusă și nu am nevoie să facă ce fac eu, pentru că dintre noi, eu sunt femei. Eu sunt cea expusă, tu nu trebuie să ai timp decât de afacerile tale, de prioritățile tale și de viață la modul general, dar ocupația ta principală nu trebuie să fie să dai explicații presei”, a spus Bianca Drăgușanu în emisiunea lui Teo Trandafir.

Bianca Drăgușanu: „Nu cred că se mai poate întâmpla ceva constructiv între noi”

Se pare că omul de afaceri a tot încercat să vorbească cu vedeta de televiziune, iar după ceva timp aceasta a cedat presiunilor și a fost de acord să vorbească cu el. Bianca Drăgușanu spune despre fostul iubit că nu este asumat și că starea sa este un schimbătoare, astfel că, dacă acum 24 de ore anunța despărțirea, acum ar putea să-i ceară să se împace.

„După multe insistențe i-am răspuns și am reluat comunicarea, dar asta nu însemnă că, în momentul de față nu cred că se mai poate întâmpla ceva constructiv între noi. Cred că avem nevoie de o pauză să își dea seama exact de ce vrea. Eu știu ce vreau și acționez în consecință. El nu știe ce vrea, el la 24 de ore s-a sucit.(...)

Noi am mai avut carențe în această relație(...) Eu m-am implicat 100% și am fost prezentă cu totul. Eu îmi asum tot ce fac și ce spun. Viața e imprevizibilă, eu, în momentul de față sunt o femeie singură, asumată și știu ce vreau. Eu am ținut mereu cont de dorințele lui și am făcut eforturi să i le îndeplinesc. El îmi cerea mie lucruri, că sunt la sală, că sunt la București, deși noi eram în vacanță”, a mai spus vedeta la Teo Show.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre presupusa sarcină. Vedeta a explicat totul foarte clar!

În urmă cu mai bine de o săptămână au început să circule zvonuri potrivit cărora vedeta de televiziune ar fi însărcinată pentru a doua oară. Ei bine, se pare că nimic din ce s-a spus pe acest subiect nu este, de fapt, adevărat. Vedeta a promis că atunci când se va întâmpla așa ceva, ea va fi cea care va face anunțul, însă numai atunci când va fi sigură că sănătatea ei și a bebelușului este bună.

„A apărut acest zvon, dar îți spun sincer că și dacă ar fi fost adevărat, până nu sunt sigură pe ce vreau eu și pe sănătatea mea și a copilului care urmează să vină pe lume, eu nu aș fi recunoscut. Dacă voi rămâne însărcinată, voi veni la tine în emisiune când voi avea 4-5 luni și voi fi sigură că sarcina decurge cum vreau eu și medicul și atunci nici nu mai poți să ascunzi.

(...) A pornit de la faptul că noi ne doream foarte tare să fim părinți. Nu am fost la nicio clinică, cum s-a scris. Am vorbit despre viitor, e normal despre un an jumătate să vorbești despre asta. E un subiect foarte sensibil, delicat și nu vreau să vorbesc foarte mult, nu e cazul”, a explicat Bianca Drăgușanu pentru sursa menționată mai sus.