Bianca Drăgușanu a spus că nu ar umbla cu un bărbat care are Skoda Octavia, dar EL a convins-o. Cum a reacționat vedeta când s-a urcat în mașină: "E prea mică, du-mă la mașina mea!"

Bianca Drăgușanu este cunoscută drept femeia care alege luxul și îi place să se răsfețe în tot felul de locații exclusiviste. Vedeta are principii clare de viață și ține cont de acestea în tot ce face.

Bianca Drăgușanu nu ar fi împreună cu un bărbat mai sărac decât ea

Deși a fost implicată în diverse scandaluri, aceasta este în continuare foarte iubită de publicul român, având numeroase proiecte profesionale în desfășurare.

Vedeta este pretențioas în ceea ce privește alegerea partenerului de viațăl. Invitată în emisiunea lui Mihai Ghiță, "În oglindă", Bianca Drăgușanu s-a destăinuit și, printre altele, a afirmat că nu ar putea fi îndrăgostită niciodată de un bărbat inferior financiar față de ea, deoarece acest lucru arată că nu e capabil să își creeze un viitor strălucit.

"Nu pot și mi-ar fi greu! Și nu vreau să te mint că m-aș putea îndrăgosti de un bărbat cu Skoda Octavia, că înseamnă că ceva nu merge acolo, dacă nu conduce o

mașină mai șmecheră decât a mea. Dacă el la 40 de ani nu are casă, nu are mașină, nu are afacere, nu are ceva construit, păi înseamnă că nu ai minte în cap.", a declarat Bianca.

Bianca Drăgușanu, cu Skoda Octavia prin București

E greu de crezut, dar adevărat...Bianca Drăgușanu s-a urcat într-o Skoda Octavia. În cadrul emisiunii "Fiță cu Adiță", difuzată pe canalul de YouTube "theXclusive", vedeta a fost provocată de gazda emisiunii să se plimbe alături de el, într-o mașină marca Skoda Octavia. Aceasta a acceptat provocarea și totodată a ținut să lămurească declarațiile date în emisiunea "În oglindă", găzduită de Mihai Ghiță.

"Eu nu am nicio problemă, mașina e mișto, doar că nu e pentru mine. Eu sunt o femeie înaltă și am nevoie de spațiu. Am bagaje, am copil, am cățel, am nepot, am soră, car tot timpul. Mșina chiar e mișto. Eu vreau să îi fac mamei mele cadou de ziua ei, o Skoda Octavia. Nu sunt mocangistă, adică am bani să o cumpăr. Nu am o problemă, dar nu e genul meu de mașină.", a mărturisit Bianca.

Bianca Drăgușanu suține că intenția ei nu a fost una jignitoare, ci doar și-a exprimat părerea.

"Nu vreau să se simtă cineva jignit că nu îmi place mie genul ăsta de mașină. Nu e vorba că nu îmi place, mă adaptez dacă e cazul, dar sper, Doamne, să nu fie!(...) Mașina este ok, nu vreau să se simtă cineva jignit, fiecare cu pretențiile și cu standardele lui, dar dacă am posibilitatea să îmi iau altceva mai bun, mai frumos, e ca în viață. Fiecare conduce ce își permite!", a continuat blondina.

Se pare că Bianca nu a rezistat prea mult și a oprit cursa, cerând să se întoarcă la mașina ei. Cel mai tare i-a displăcut faptul că nu avea suficient loc să își creeze confortul cu care este obișnuită.

"E prea mică, nu am loc în ea! Du-mă la mașina mea! Am o viață, mă iubesc foarte mult, îmi place confortul, îmi place luxul, îmi place să mă simt bine.", a mai spus Bianca Drăgușanu.