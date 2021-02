Bianca Drăgușanu a spus de ce și-a pus viața în pericol în urma scandalului cu fostul soț! „M-au trădat. Îmi făceau...”

In articol:

În urmă cu câteva zile, Bianca Drăgușanu șoca o țară întreagă cu imaginile în care apărea desfigurată în urma presupuselor bătăi încasate de la fostul ei soț. Din acea clipă, între cei doi a izbucnit un scandal uriaș, în urma căruia au început să iasă la iveală detalii halucinante.

Bianca Drăgușanu, motivul pentru care a recurs la gestul șocant în plină stradă

Fostul partener de viață al Biancăi a făcut publice mai multe înregistrări video în care blondina apare în ipostaze șocante. Acesta susține că Bianca ar fi vrut să se sinucidă, ba luând pastile, ba aruncându-se în fața mașinilor, în plină stradă. După ce afaceristul a făcut aceste declarații, Bianca a spus și care este partea ei de adevăr. De ce și-a pus diva viața în pericol?( Bianca Drăgușanu, desfigurată în bătaie! Imagine șocantă, apărută în mediul online)

Bianca Drăgușanu, acuzații grave! O persoană apropiată face dezvăluiri nebănuite: „A luat un cuțit și a sărit la el”

„Prietenii noștri comuni m-au trădat pe o șampanie. Au trecut de partea lui și îmi făceau tot felul de manevre. Ultima maneva pe care mi-a făcut-o un om căruia i-am botezat copilul e că în luna mai eram cu el în mașină și mă certam la telefon cu fostul soț.

Eu am închis telefonul și nu voiam să vorbesc cu el. Și atunci m-a sunat de pe telefonul acestui om și a început să mă înjure și să mă agreseze verbal la telefon.

Eu m-am dat jos din mașină și am luat-o pe mijlocul străzii, terorizată fiind. Și acest om m-a filmat, i-a trimis lui, iar el în momentul de față mă amenință cu această filmare, și-mi zicea acum vreo două zile la telefon că aș fi vrut să mă omor pentru el”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru SpyNews.

Fostul soț al Biancăi nu a putut să se mențină departe de scandalul momentului, mai ales când a văzut imaginile cu pricina și nu s-a lăsat mai prejos.

Bărbatul susține că are și alte filmări cu Bianca în ipostaze șocante.

„Ea nu este în stare să-și asume chestii pe care eu le am cu ea în telefon. Râde de toată lumea. Eu până să divorțez de fosta soție, ea a fost amanta mea trei luni. Noi am semnat un contract că nu are voie să mai vorbească de mine, să mai iasă la tv.

Ea nu acceptă că cineva a ababonat-o de tot. Ea Regina României, e vedetă de scandal, o așteaptă paparazzi peste tot, e o vedetă trompetă ea. Nu poți să mă înjuri tu, femeie, de morți și de bunica mea! Dacă mă duc la Marriot și scot lista de la Vuitton, Valentino, până să mă cunoască pe mine bătea vântul la ea în dressing. Daria (n. red. actuala iubită a bărbatului) i le-a pregătit pe toate într-un sac printre care și gențile ei fake, să și le ia”, a declarat fostul soț al Biancăi Drăgușanu.