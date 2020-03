După scandalul uriaș dintre Andreea Bălan și soțul ei,George Burcea, o altă știre a zguduit, ieri, showbiz-ul mioritic! Bianca Drăgușanu și Alex Bodi s-ar afla iar aproape de un divorț, după ce, apropiați ai celor doi, ar fi comentat că în relația s-ar fi răcit! Conform Cancan, blonda ar fi separată deja de afacerist, iar, în acest moment, fiecare merge pe un drum propriu.

Zvonurile au fost alimentate probabil și de reacția lui Bodi, care, întrebat de jurnaliști aceleași publicații dacă este adevărat că s-a ales praful din căsnicia cu frumoasa femeie, el avea să dea un răspuns sec.” Eu nu vreau să dau declarații, dacă vreți să vorbiți, vorbiți cu ea, că ea este vedetă. Nu vreau să vorbesc, să-i intru în show”, a zis sec Alex Bodi, referitor la un posibil divorț dintre el și Bianca Drăgușanu.

Citeste si: Alex Bodi are mai multă încredere în căţei decât în oameni: “Înconjoară-te de câini, nu de javre”

Bianca Drăgușanu a spus totul despre divorțul de Alex Bodi! Totul scurt și la obiect

Pe de altă parte, contactată telefonic, în premieră pentru WOWbiz.ro, Bianca Drăgușanu a spus totul despre divorțul de Alex Bodi, chiar înainte de ziua ei de naștere! Diva a vorbit concis și a pus pe tapet doar sentimentele, nimic mai mult. ”E foarte greu, dar ne iubim și unul fără altul nu putem să trăim! Acesta este adevărul!”, a declarat frumoasa femeie. Citeste si: Bianca Drăgușanu, operată de urgență! Ce a pățit celebra blondă

Ce a spus Bodi despre separarea de Bianca! ”O iubesc, dar, recunosc, am făcut unele greșeli”

Dacă Bianca Drăgușanu a spus totul despre divorțul de Alex Bodi, ei bine, și bărbatul avea să dea o declarație interesantă pe această temă, care a spulberat, deocamdată, bârfele legate de vreo despărțire.”O iubesc, dar, recunosc, am făcut unele greșeli. Este adevărat, poate unele infidelități de ale mele din trecut au fost exgerate sau duse într-o direcție greșită. Bianca le crede, uneori, ca fiind tot timpul prezente, dar nu este așa. Sunt oameni din exterior care vorbesc despre mariajul meu cu Bianca. Nu înțeleg de ce o fac, fiindcă, numai eu și ea știm adevărul și numai noi ne înțelegem cel mai bine reacțiile. Totul depinde de noi. Există focuri minore în discuțiile noastre, pe care le amplificăm în 10 secunde și se ajunge la nu știu ce incendiu în presă. Dar adevărul este altul. Contează doar ce simțim unul pentru altul! Suntem împreună pentru că ne iubim, nu pentru a ne face reclamă sau, Doamne ferește, pentru bani, cum spun unii și alții. Bianca este cea mai frumoasă femeie, este o apariție, oriunde am merge, chiar și dacă își pune pe ea lucruri simple. Pur și simplu, are un stil al ei, magnetizant, care atrage toate privirile. Suntem împreună acum și poate să spună oricine orice, legătura noastră este unică, nimeni nu mă fascinează ca Bia și cred că și ea știe acest lucru. Este real”, a declarat Bodi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

.