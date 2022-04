Bianca Drăgușanu a trecut prin clipe de groază! „Am luat telefonul și i-am dat una” . Ce a pățit blondina într-o bancă din Capitală?

In articol:

Bianca Drăgușanu a trecut prin clipe de groază în urmă cu doar puțin timp, pe când aceasta se afla la bancă și era ajutată de una dintre prietenele ei cu informații.

Aceasta a fost pusp într-o situație limită, însă, a reacționat imediat, chiar dacă, recunoaște că se temea puțin. Iată ce a pățit!

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu: „Când am lat telefonul și i-am dat una, doamne, l-am ucis, nu mai puteam"

Vedeta de televiziune este foarte activă pe rețelele de socializare și mereu în contact cu fanii ei, pe care îi ține la curent cu tot ceea ce face. În urmă cu doar câteva momente, aceasta le-a dezvăluit internauților situația prin care a trecut pe când se afla la bancă. Se pare că prietena ei, cea care o ajuta cu niște informații, a fost „atacată” de un gândac. Bianca Drăgușanu a reacționat imediat și fără să stea prea mult pe gânduri a ucis insecta.

„Deci în timp ce stăteam cu prietena mea de la bancă și căuta informații, un gândac cât umărul, cât palma, se plimba pe umărul ei și se ducea spre față. Deci eu nu am fobie la șerpi, la bombardierr, la animale, nu știu, la nimic, dar eu când văd gândaci, nu știu cum să reacționez. Acum eram efectiv în stare de șoc și mă uitam la ea și îi spuneam să nu se miște și să nu facă nimic. Eu era leșinată, și cu fobie și cu tot și ii repetam că nu trebuie să facă niciun gest. Când am lat telefonul și i-am dat una, doamne, l-am ucis, nu mai puteam", și-a început Bianca Drăgușanu povestea.

Vedeta, marcată de experiența prin care a trecut: „O să visez urât”

Blondina spune că toată situația a traumatizat-o și este convinsă că nu va uita prea curând cele întâmplate. Mai mult, ea spune ca va avea, de acum încolo, un spray special pentru gândaci, pentru a nu mai trece prin astfel de experiențe.

„Când i-am dat cu telefonul și a văzut că a zburat jos, ea s-a ridicat de pe scaun și era la fel de șocată ca mine. Era un munte de gândac. A fost și ea foarte curajoasă, dar eu o să țin toată viața mea minte această întâmplare. M-a șocat, nu știam cum să reacționez. Eu nu pot uita asta, o să-mi iau spray paralizant să îl am, să omor gândacii. O să visez urât. Nu-mi vine să cred că am rămas calmă și nu am aruncat cu nimic, nu am spart nimic. Bine că a căzut după lovitura mortală. Am emoții și acum când vorbesc despre asta", a mai povestit vedeta.