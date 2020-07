Bianca Drăgușanu, amanta lui Adi Mutu. Mesaje incendiare între cei doi

Desfășurată de ochii lumii și blitzurile fotografilor, Bianca Drăgușanu și Adi Mutu s-au iubit până în punctul în care, cel puțin Adrian Mutu, a ajuns să își declare iubirea sinceră față de Bianca Drăgușanu.

Deși au negat amândoi relația când ziariștii au fost asaltați, pe surse, cu informații, a venit și momentul adevărului într-un final.

Confirmat chiar de cei implicați și cu detalii care schimbă cu totul firul poveștii. „Am fost iubita lui Mutu un an și jumătate când era însurat", a declarat Bianca Drăgușanu la patru ani după ce s-a terminat, cel puțin declarativ, povestea extraconjugală de dragoste.

Bianca Drăgușanu a lăsat impresia că dezvăluirile au avut-o ca țintă pe Consuelo, fosta soție a lui Adrian Mutu. Pentru că actuala soție a lui Bodi a ținut să precizeze că fosta nevastă a lui Mutu nu conta deloc în relația pe care ea și-a consumat-o cu fostul decar al naționalei.

Ce mesaje primea Bianca Drăgușanu de la Adi Mutu

Acest lucru e confirmat și de mesajele publicate de presă la vremea respectivă. Din pacăte, au fost trimise către redacție doar mesajele lui Adrian Mutu, deci încă nu se știe atitudinea pe care Bianca a avut-o în respectiva relație.

„Vreau să mergem la Paris împreună” sau „Noapte bună suflețel”, sunt doar două din reacțiile care scot la iveală sentimentele pure ale lui Adrian Mutu, unul dintre băieții răi ai fotbalului românesc, față de Bianca Drăgușanu, diva care a devenit un model pentru tinere și care, tot din păcate, a schimbat lumea mondenă.

Adrian Mutu a mers chiar mai departe cu sentimentele pentru Bianca Drăgușanu. „Tu esti prima femeie care ma pune KO mental...si asta imi place mult de tot...te simt poate prea mult:)) te vreau pentru mine chiar daca nu pot sa te am...tu?", au fost cuvintele care au lăsat muți de uimire întreaga Românie.

Cei doi au fost surprinși de paparazzi în timp ce s-au întâlnit întâmplător la ziua de naștere a fostei asistente TV în 2014. Atunci, cei doi au negat la unison că ar fi iubiți. Practic, protagoniștii nu au ezitat să mintă cu o convingere și un talent demn de Hollywood.

„A fost o coincidenta. Nu ne-am intersectat, nu ne-am vorbit. Ma deranjeaza ca trebuie sa dau explicatii inutile, pentru ca in momentul de fata nu s-a intamplat nimic. Nu s-a intamplat nimic iesit din comun. Mutu e un om normal care a mancat la restaurant, a declarat Bianca Drăgușanu la Kanal D, variantă susținută și de Adrian Mutu.

Mai mult, Bianca Drăgușanu a susținut că nici măcar nu s-au văzut, deși Antena 1 a arătat o fotografie în care se putea observa că mesele celor doi erau despărțite doar de un pian și că ei stăteau cu fața unul la celălalt. Nici măcar nu ne-am salutat. Nici măcar nu l-am văzut. Nu ni s-au intersectat privirile si nici nu vreau, pentru că sunt sătulă de scandaluri”. Se pare că nu a fost sătulă, din moment ce au urmat altele.

„Eu nu am nicio treaba cu Bianca Dragusanu, nu am avut si nici nu o sa am vreodata. Sunt barbat casatorit si nu am cum sa ma asociez cu Bianca. (...) Nu este pentru prima data cand presa imi asociaza numele cu cel al Biancai Dragusanu.In urma cu cativa ani s-a speculat ca am fost impreuna doar pentru ca am fost surprins iesind dintr-un hotel in care ea intra", a spus Adrian Mutu tot la Kanal D.

Aroganță marca Mutu. "Eu sunt Mutu, nu Cristea"

Fotbalistul a ținut să transmită mass-mediei, intr-un mod ironic, că este confundat cu Adrian Cristea, fostul iubit al Biancăi.

„Cred ca lumea incurca Adrianii. Eu sunt Mutu, nu Cristea”, a adaugat el.

Tatăl Biancăi Drăgușanu a analizat impasibil alăturarea fetei sale cu diverși bărbați din lumea mondenă. „Nu ştiam treaba asta şi nici nu mă interesază dacă a fost cu Mutu. Şi dacă-mi spunea, ce se rezolva? Copiii nu mai ascultă de părinţi, iar în ziua de azi nu e nimic deplasat să ai o relaţie extraconjugală. Erau pe vremuri prejudecăţi, acum fiecare face ce vrea, iubeşti pe cine îţi place că viaţa e scurtă. Cât despre această poveste, eu întreb: «Cum să intri în căsnicia cuiva dacă nu îţi este permis?! Dacă baţi la uşă şi nu ţi se deschide, nu poţi intra!». Aşa că în cazul acesta nu mi se pare dezonorant să fii amanta cuiva", a declarat Jimmy Drăguşanu când i s-a pus povestea în față.

Tatăl Biancăi ştie că în general fotbaliştii calcă pe alături şi până la urmă fiica sa a fost o victimă.

„Dar cu cine nu s-a iubit Mutu?!!", a spus acesta. Dintre toţi bărbaţii cu care s-a iubit fata lui, şi anume Cătălin Botezatu, Adrian Cristea şi Victor Slav, tatăl vedetei îl preferă pe ultimul, cel care i-a fost şi soţ.

În timp ce Bianca Drăgușanu și-a asumat, prin declarații, relația, Adrian Mutu a ținut să îi spună lui Măruță, fără să intre în direct, că informațiile sunt adevărate. „Adi mi-a confirmat relația cu Bianca, a spus că e adevărat. Mi-a spus că nu îl interesează ce zice Bianca acum, fiindcă el e cu Sandra”, a spus Măruţă.

Mutu a spart o avere cu Bianca Drăgușanu

În vremurile bune, când “Briliantul” ar fi făcut orice să-i intre în graţii, Bianca a fost răsfăţată cu daruri de lux, care au atras-o ca un magnet în viaţa şi în casa din Italia a fotbalistului. Primul cadou a fost punct ochit, punct lovit. Mutu a aşezat pe braţul roşcatei un Hermes Birkin negru, o geantă exclusivistă de 7.000 de euro, despre care, la vremea respectivă, s-a spus că ar fi de la Cătălin Botezatu, iubitul ei oficial de atunci.

Şi, ca să-i dea lovitura finală, la scurt timp fotbalistul i-a asortat un Rolex cu diamante, din aur masiv, pe care a cheltuit încă 18.000 de euro. Cu un astfel de debut, 25.000 de euro sparţi din prima lună, “Briliantului” nu i-a fost greu să ajungă la inima Biancăi şi să o facă să se îndrăgostească de el.

Evident, investiţiile au continuat în tot anul ce a urmat, acesta cheltuind o avere pentru satisfacţia “prinţesei” lui, aşa cum o alinta Mutu pe Drăguşanca.