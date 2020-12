Bianca Drăgușanu are un nou iubit? Anunțul făcut în urmă cu puțin timp: „Sunt iubită...”

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. Pe plan prfoesional, vedeta susține că se decsurcă foarte bine și vrea să își extindă afacerea cu haine. Pe plan personal, blondina nu a avut la fel de mult noroc. Ea a fost căsătorită cu prima oară cu Victor Slav, alături de care are o fetiță, pe nume Sofia. A doua căsătorie a vedetei a fost una presărată cu scandaluri, despărțiri și împăcări.

Vedeta a trecut printr-o perioadă tumultoasă alături de fostul ei soț, iar căsnicia lor a durat doar șapte luni de zile. Ei s-au despărțit definitiv înainte ca fostul ei iubit să fie arestat preventiv într-un dosar de proxenetism și trafic de persoane. Afaceristul a fost plasat în arest la domiciliu și s-a întors alături de iubita lui, Daria Radionova. Bianca Drăgușanu se declară, la rândul ei, fericită ș iubită. A postat recent la secțiunea de stories de pe Instagram mai multe videoclipuri cu mai multe buchete de flori, unul dintre ele fiind de trandafiri. „Sunt iubită, sunt binecuvântată”, este mesajul pe care Bianca Drăgușanu l-a transmis.

Bianca Drăgușanu, declarații sincere despre ultima ei relație: „Ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile”

Bianca Drăgușanu a ieșit dintr-o relație foarte mediatizată, care a durat doi ani de zile și s-a terminat printr-un divorț. Cei doi au ocupat de multe ori primele pagini ale ziarelor, în urma certurilor și tuturor scandalurilor în care au fost implicați. Acum, Bianca Drăgușanu susține că nu are în plan să intre în anul 2021 alături de un alt bărbat în viața ei. (Citeste si: Bianca Drăgușanu, surprinsă în brațele lui Tzanca Uraganul! Cei doi au petrecut toată noaptea)

„Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune. Citește mai multe AICI.