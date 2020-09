Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sincere și directe vedete din showbiz-ul românesc. Frumoasa blondină nu se teme să își spună părerea public și nu le menajează nici pe vedetele de la noi.

In articol:

Recent, Bianca Drăgușanu a transmis un mesaj dur, criticând-o pe Lili Sandu, după ce proaspăta mămică a scris pe pagina ei că îi este dor de burtica de gravidă și de perioada câd era însărcinată. Blondina a precizat, însă, că o apreciază pentru că este o femeie foarte frumoasă, care a revenit în timp record la silueta dinainte de sarcină.

Lili Sandu și Silviu Țolu, când au ieșit din spital cu fiul lor

Mesajul dur publicat de Bianca Drăgușanu pentru Lili Sandu

„Subiectul zilei de astăzi este unul foarte controversat. Zilele trecute am văzut un interviu cu o starletă de la noi care tocmai a născut. Foarte frumos, de apreciat, femeie frumoasă, corp mișto, și-a revenit într-o lună de zile… Dar afirmațiile pe care le-a făcut ea m-au lăsat mască. Auziți ce zice, nene! „Mi-e dor de sentimentul să fiu gravidă din nou. A fost foarte emoționant!” Să mori tu? Păi tu ai o lună de când ai născut, nebuno! Și ție ți-e dor să fii gravidă din nou! Să ce? Să te duci la baie de o sută de ori pe noapte, să ai burta aia imensă, să nu poți să fii activă și să stai ca o moluscă?!

Mie mi se pare foarte funny (n.r. - amuzant ) și mi-am dorit să împărtășesc cu voi părerile astea ale mele. Nu că ar interesa pe cineva, dar dacă tot vă uitați la story-urile mele și mi-ați dat multe feedback-uri, mi s-a parut amuzant subiectul zilei de azi. Subiectul zilei de azi e cum o lăuză încearcă ea să ne spună nouă cât de frumos a fost când a fost gravidă acum o lună de zile.

Am ajuns la o concluzie: că poț să spui multe ca să câștigi simpatia oamenilor sau antipatia, cum sunt eu, de exemplu. Mie mi se cam rupe de ce crede lumea despre mine. Nu îmi pasă! Și da, asta e părerea mea, că sunteți niște false astea care ați născut acum o lună de zile, sunteți niște amărâte care veniți iar să mințiți poporul cu televizorul.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, devastată! A luat sau nu coronavirus? „Mă ustură gâtul...” - evz.ro

Tu ai născut acum o lună de zile, tu nu ai cum să spui că ți-e dor de sentimentul de gravidă, că numai ce ai născut. Stai jos! Nota patru!”, a spus Bianca Drăgușanu, într-un mesaj acid publicat pe pagina ei de Instagram.

Ulterior, frumoasa blondină le-a cerut părerea și prietenelor cu care era în acel moment.

„Voi ce credeți? Credeți că minte?”, a întrebat ea.

„Eu cred că minte!”, a venit confirmarea din partea.

„Dacă mințiți, vă dau un sfat! Încercați să mințiți mai bine și aduceți argumente! Lasă să treacă trei luni, cinci luni, un an, să crească copilul și apoi să zici, nebuno, că vrei să fii gravidă din nou, nu când ești lăuză!”, a mai adăugat Bianca Drăgușanu.

Lili Sandu, pe vrema când era însărcinată cu fiul ei și al lui Silviu Țolu, TJ

Mesajul publicat de Lili Sandu, care a făcut-o pe Bianca Drăgușanu să reacționeze

Cu doar câteva ore înainte ca Bianca Drăgușanu să publice pe pagina ei mesajul pentru Lili Sandu, proaspăta mămică a publicat o fotografie de pe vreme când era însărcinată în ultimele luni. „What a wonderful throwback! 🤍Missing my pregnancy days because I had an amazing time... (n.r. - Îmi e dor de zilele în care eram însărcinată pentru că a fost o perioadă nemaipomenită)”, a scris Lili Sandu în dreptul imaginii.