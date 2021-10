Bianca Drăgușanu, ce s-a întâmplat după ce a apărut în emisiunea „Din dragoste”: „Toată lumea m-a luat și m-a analizat fizic”

In articol:

Bianca Drăgușanu nu mai are nevoie de nicio introducere! Majoritatea românilor știu deja cine este Bianca Drăgușanu, căci au urmărit-o în toate proiectele TV în care aceasta a fost implicată și, de asemenea, o văd la tot pasul fie prin reclame sau presă.

Este foară doar și poate una dintre cele mai operate femei din țară, dar considerată și una dintre cele mai frumoase femei din România. Este o apariție greu de trecut cu vederea care le face domnilor tensiunea să crească, iar doamnelor și domnișoarelor le strânește sentimente puternice de invidie și gelozie.

Totuși, gurile rele continuă să o compare pe Bianca Drăgușanu din prezent cu Bianca Drăgușanu, în vârstă de 16 ani, care a apărut în urmă cu aproape două decenii la emisiunea „Din dragoste”. Iată ce spune vedeta despre prima ei apariție pe micul ecran și despre criticile care au apărut imediat după.

Bianca Drăgușanu, despre prima apariție la televizor: „Am fost judecată”

Atunci când a debutat în showbiz, toată lumea știa de Bianca Drăgușanu ca fiind iubita sexy a lui Cătălin Botezatu. După ce s-a aflat că a apărut în emisiunea lui Mircea Radu, „Din dragoste”, absolut toată lumea a început să o critice.

Mulți au crticat-o din punct de vedere estetic, trecând peste faptul că era doar o copilă de 16 ani și o comparau cu ceea ce era ea în prezent. Aceasta spune că după apariția în emisiun s-a pus serios pe slăbit și a început momentul transformărilor.

„Am aparut din impuls, din iubire si pentru ca eram sigura ca eu sunt cineva nu oricine, chiar daca eram mica. Am fost judecată. Oamenii, in loc sa priveasca dincolo de aparente si dincolo de oglinda, eram un copil la pubertate, cu o educatie mediocra, toata lumea m-a luat si m-a analizat fizic, in loc sa se uite dincolo de ceea ce aparea. Comparatia dintre cele doua fotografii, sunt mai bine de 20 de ani, e foarte simplu sa-ti dai seama ca eram un copil. La cateva luni am slabit 30 de kilograme. Nu-mi permiteam din punct de vedere financiar la vremea aia nimic, nici telefon nu aveam. Ambitia m-a facut sa ma transform(...) Mi-ar fi placut sa debutez pe scena avand un talent remarcabil, dar asta este viata”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea „În oglindă”.

Bianca Drăgușanu, despre operațiile estetice: „Nu mi se pare un lucru anormal”

Este una dintre cele mai operate femei din țară, dar asta nu o deranjează deloc. Ba din contă, Bianca Drăgușanu spune că-și va face toate intervenții estetice pe care le consideră necesare pentru a arăta așa cum își dorește.

„Eu fac sport dintotdeauna. Inca de pe vremea aceea in care am aparut la emisiune, eu nu fac sport ca sa arat bine intr-o rochie, eu vreau sa ma simt bine. Exista o singura competitie, eu cu mine, alta nu. Eu vreau sa fiu cea mai buna varianta a mea. Daca eu functionez bine, totul merge bine in jurul meu(...)

Ma voi opera pana in momentul in care voi considera ca sunt perfecta, nu mi se pare un lucru anormal. Pot face mici imbunatatiri care sa-mi confere acel confort psihic si sa ma simt eu bine. Eu fac lucrurile astea pentru mine. Mi le asum.(...) Perfectiunea nu exista. Perfectiunea sta in ochiul privitorului. Vreau sa arat bine pentru mine, nu vreau sa copiez pe nimeni, vreau sa seman cu mine. Eu seman cu mine de acum cativa ani. Mai sunt mici chestii pe care le-am discutat cu un medic. Forma buzelor, de exemplu”, a mai adăugat blondina în aceeași emisiune online.