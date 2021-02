Bianca Drăgușanu cheamă poliția la tribunal după cheful VIP din Herăstrău! Vedeta, amendată pe baza unor postări pe Instagram?! EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu a dat în judecată Direcția Generală de Poliție a Municipiului București după ce a fost amendată din cauza faptului că ar fi participat la o petrecere în timpul panedmiei de coronavirus.

Bianca Drăgușanu, nu mai era în club când a venit poliția! Cum a fost amendată?

Bianca susține că nu a încălcat nici o regulă pentru că a plecat de la localul respectiv înainte de ora 23:00, așa cum prevede legea.

Acțiunea în contencios a fost depusă de Bianca Drăgușanu joi dimineața, la Judecătoria Sectorului 1 și vizează anularea unui proces verbal de contravenție din 6 februarie 2021. A fost seara în care poliția a luat cu asalt un club din zona Herăstrău în care mai multe vedete petreceau și au împrățit amenzi în stânga și-n dreapta. Printre VIP-urile prezente la eveniment se numărau Antonia, Alex Velea, Puya sau Adrian Minune.

Bianca Drăgușanu s-a supărat pe polițiști

Se pare că Bianca a fost amendată pe baza unor imagini postate chiar de ea pe o rețea de socializare după ora 23:00. Vedeta susține încă că la acea oră ea era deja acasă și că nu a făcut respectiva postare din club, ci după ce plecase de acolo. De altfel, spune Bianca, ea nu se afla în local în momentul în care poliția a ajuns acolo, adică în jur de ora 02:00 dimineața.

La câteva zile de la eveniment, Bianca nici măcar nu știa că a fost amendată, ea negând public informația care circulase prin toată presa.

Bianca: ”S-a respectat distanțarea”

”Eu la ora 23 m-am ridicat și am plecat. Nu știu la ce oră a ajuns poliția. După cum am văzut, poliția a venit însoțită de televiziuni. Am înțeles că s-au dat și amenzi, au fost amendate 30 de persoane. Ce mi s-a părut un pic exagerat este că s-a spus că nu se purtau măști și că nu era distanțare. Eu am pus niște imagini și asta vreau să spun: că era distanțare. Aveam o masă între noi și ceilalți oameni iar măștile s-au purtat de cei care ne-au servit. Cei care au venit la masă nu au purtat măști. Am consumat mâncare, am băut apă, alcool nu consum deloc. Noi eram trei la masă”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a dat în judecată poliția

Amenzile date de poliție s-au ridicat la 500 de lei pentru clienții localului, iar organizatorul va trebui să plătească circa 2000 de lei.