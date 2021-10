Bianca Drăgușanu, copilărie presărată cu neajunsuri! Cum l-a făcut pe Cătălin Botezatu să o remarce: „Am să spun un secret”

In articol:

Este una dintre cele mai cunoscute personalități publice din România, una dintre cele mai înstărite din unct de vedere financiar și, de asemenea, una dintre cele mai controversate.

Puțină lume știe, însă, cum a fost viața Biancăi Drăgușanu înainte de a apărea pe micul ecran.

Blondina nu provine dintr-o familie potent financiară, ba din contră. Copilăria ei a fost una plină de lipsuri atât din punct de vedere financiar, dar și emoțional. De la o vârstă extrem de fragedă a trebuit să se împace cu divorțul părinților ei, pe care a încercat constant să-i facă să se împace. Insă eforturile ei au fost în zadar. Au fost momente grele care au făcut-o pe blondină să lupte să devină o personalitate cunoscută în viitor. Și a reușit! Iată povestea Biancăi Drăgușanu, de la început și până la momentul în care s-a făcut remarcată de Cătălin Botezatu, care a fost și rampa ei de a se lansa în showbiz!

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri dureroase despre copilărie: „Am fost un copil foarte amărât”

Vedeta povestește că viața nu a fost deloc blândă cu ea la început. După divorțul părinților, a ales să rămână cu tatăl ei, alături de care a crescut într-o garsonieră. Patru ani s-a încălțat cu aceeași pereche de bocanci, iar atunci când era foarte frig afară, trebuia să doarmă îmbracată cu multe haine groase, căci era extrem de frig în cameră. Au fost multe momente grele, care au împins-o pe Bianca Drăgușanu să-și dorească să devină cineva în viață.

Era doar un copil atunci când și-a promis că atunci când va crește mare va fi cunoscută de întreaga țară!

„Am avut o copilarie atipica si nu cred ca mi-am trait copilaria in adevaratul sens al cuvantului, cu Craciun, cu sarbatori. Parintii mei au divortat cand eu eram foarte mica. Eu am ales sa plac cu tatal meu, nu incepusem clasa intai. Am crescut intr-o singura camera. Am fost un copil foarte amarat. Tatal meu, fiind barbat, mi-au marcat cateva experiente, tatal meu nu prea le avea in ale comunicarii. Imi aduc aminte foarte multe detalii, cum am stat patru ierni la rand cu aceeasi pereche de bocanci care erau dezlipiti si ca sa nu mi se ude ciorapii, imi punea punga peste sosete. Am avut o copilarie foarte grea. Dormeam imbracata pentru ca era foarte frig si cum imi promiteam ca atunci cand o sa fiu mare o sa mi ajut parintii si o sa fiu implinita din punct de vedere financiar.

A fost prima oara in viata mea cand m-am simtit la pamant, sufleteste si material. Eram un copil la inceput de drum, incepeam primul an de scoala si atunci mi-am lipsit nasul de geam, intr-o incapere in care nu era nici un brad de Craciun, desi era Craciunul, si atunci mi-am propus ca viata mea se va schimba. Atunci mi-am spus „voi nu stiti cine sunt eu acum, dar veti stii cu totii si nu voi stii eu cine sunteti voi”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea moderată de Mihai Ghiță de pe contul de Youtube theXclusive.

Se pare că mama vedetei este cea care a ales să divorțeze și ulterior și-a refăcut viața alături de un alt bărbat. Bianca Drăgușanu este convinsă că și acum tatăl ei încă mai are sentimente puternice pentru mama ei, mai ales că ea nu l-a văzut pe acesta alături de o altă femeie, nici în decursul celor 30 de ani de la despărțire.

„Am sa-ti spun un secret. Tatal meu cred ca si in ziua de astazi doarme cu poza mamei mele in brate. Dupa 30 si de ceva de ani. Eu nu l-am vazut pe tata cu o alta femeie”, a mai adăufat aceasta.

Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu

Cătălin Botezatu a fost șansa Biancăi Drăgușanu pentru a deveni cunoscută: „Ne-am folosit unul pe celălalt”

Blondina avea 18 ani atunci când a decis că vrea să trăiească în Capitală. Nu a venit cu trenul și cu bagajul în spate, ci până la vârsta aceea a muncit pe brânci pentru a-și satisface multe capricii. Mai trebuia doar să devină cunoscută, așa cum a visat de mică. Prima oprire în București a fost cu noroc pentru aceasta. A mers glonț la un casting pentru o prezentare de modă, iar cătălin botezatu a remarcat-o și a ales-o ca model. La scurt timp s-au îndrăgostit, iar presa vorbea doar despre „blonda lui Bote”. Acum, Bianca Drăgușanu este cea mai cunoscută, urmărită și apreciată femeie din România.

„Eu nu am venit cu trenul la Bucuresti. Eu stiam deja ce vreau. Aveam geanta de firma, aveam masina scumpa, aveam bijuterii din aur cu firma la vedere si scopul meu a fost sa vin sa stralucesc si prima oprire a fost la Fashion Week, la un casting si Catalin Botezatu m-a ales. De la prima prezentare am stiut sa ma impun.

As spune ca ne-am folosit unul pe celalalt, in toate scopurile posibile. Ne-am iubit si ne-am folosit, dar nu e ca si cum noi nu stiam. A fost o chestie nespusa. Cred ca Dumnezeu m-a trimis in viata lui pentru ca el avea nevoie de mine si eu de el”, a mai declarat vedeta în emisiunea „În oglindă”.