Bianca Drăgușanu, decizie șocantă după ce s-a prezentat la INML! Unde a dispărut vedeta: „Sunt foarte fericită!”

Bianca Drăgușanu a dispărut după vizita la INML [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu trece printr-o perioadă a schimbărilor. Vedeta s-a despărțit de fostul ei iubit, după o relație tensionată care a durat doi ani de zile. Cei doi au avut multe certuri, despărțiri și împăcări de-a lungul celor doi ani, însă se pare că diva este pregătitiă să meargă mai departe. Miercuri, 4 noiembrie, Bianca Drăgușanu s-a prezentat la Institutului Național de Medicină Legală „Mina Minovici”, de unde și-a luat certificatul medico-legal care atestă bătaia încasată în urmă cu o lună.

Vedeta le-a promis fanilor că urmează să spună tot adevărul despre capitolul din viața ei, care tocmai s-a încheiat. Odată cu certificatul de la legist, Bianca Drăgușanu ar putea să depună plângere la poliție. „După ce a intrat în posesia certificatului medico-legal care certifică bătaia încasată, Bianca nu exclude varianta în care să se prezninte la Poliție, unde să facă o plângere”, a mărturisit un apropiat al Biancăi Drăgușanu, pentru Cancan.

Bianca Drăgușanu, la sediul INML [Sursa foto: Cancan]

Bianca Drăgușanu a plecat în vacanță, după vizita la INML: „Este un loc călduros”

Imediat după ce și-a luat certificatul medico-legal, Bianca Drăgușanu și-a anunțat fanii de pe Instagram că va pleca într-o vacanță, iar locația este una foarte călduroasă. „Și am plecat în vacanță, exact ce aveam nevoie! Ghiciți unde? Vă dau un indiciu: este un loc călduros, așa că mi-am luat o geantă plină de ochelari de soare”, a scris Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.

Vedeta nu a dezvăluit încă locul în care se află, însă a mărturisit că a venit să-și ajute o prietenă pe care nu a mai văzut-o de ani de zile. Vedeta s-a prezentat mult mai bine dispusă și fericită la secțiunea de stories de pe Instagram.

Bianca Drăgușanu și-a anunțat fanii că pleacă în vacanță [Sursa foto: Instagram]

„Sunt într-un loc foarte frumos, m-am întâlnit cu o prietenă dragă pentru care am venit special aici. Ea urmează să-și lanseze un parfum superb în câteva zile. Pentru că nu ne-am văzut de foarte mulți ani, am stat noi puțin de vorbă și am dat o fugă să o văd. O s-o ajut în lansarea parfumului ei, pe care l-am testat aseară și pe care am început să-l ador. O să vă țin la curent să vă spun despre cine este vorba. Acum ne pregătim de gym pentru că da, complexul este minunat. Da, este foarte frumos afară și da, sunt foarte fericită, ca în fiecare zi”, a declarat Bianca Drăgușanu, la InstaStory.