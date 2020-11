Bianca Drăgușanu, declarații de dragoste pentru bărbatul misterios din viața sa

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bărbatul misterios din viața vedetei a surprins-o cu un buchet imens de flori. Ulterior, Bianca Drăgușanu a făcut câteva fotografii și le-a postat pe rețelele de socializare, alături de o declarație de dragoste pe care i-a făcut-o noului iubit.

Frumoasa blondină a ales să selecteze patru dintre versurile melodiei “Love your voice”, lansată de cântărețul Jony.“My baby I love / My baby I love your voice / Oh my baby I love (n.r.: Iubitul meu, eu iubesc / Iubitul meu, eu iubesc vocea ta / Oh, iubitule, eu iubesc)”, i-a dedicat aceste versuri bărbatului misterios din viața sa.

În plus, după ce a făcut publice pozele cu buchetele de flori, internauții au început să creadă că vedeta l-ar fi iertat pe Alex Bodi așa cum a mai făcut-o de-a lungul timpului. Unii dintre fanii vedetei au crezut că buchetele de trandafiri ar fi primite de la fostul soț.

Buchetele de flori primite de la bărbatul misterios[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu nu și-a șters pozele cu fostul soț de pe pagina sa de Facebook

Cu toate că după despărțirea de Bianca Drăgușanu, Alex Bodi și-a făcut publică relația cu Daria Radionova, se pare că Bianca Drăgușanu nu și-a șters pozele cu fostul soț de pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Bianca Drăgușanu a trecut prin două divorțuri. Frumoasa blondină şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, ulterior, la câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, au divorţat. Anul trecut, Bianca Drăgușanu s-a căsătorit civil cu Alex Bodi pe 1 august 2019, ulterior, vedeta a divorțat de Alex Bodi pe 10 martie 2020.

Sursa: Cancan.ro