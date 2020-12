Bianca Drăgușanu, declarații neașteptate despre viața amoroasă: ”Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile”

Bianca Drăgușanu se află printre cele mai îndrăgite și urmărite vedete din România. De-a lungul timpului, viața amoroasă a vedetei a fost un subiect controversat în showbiz-ul românesc. Frumoasa blondină a trecut prin momente grele în viață, însă a reușit să le depășească de una singură. În ultimii doi ani, vedeta a susținut că a avut parte de o perioadă foarte încărcată în viața sa.

Recent, Bianca Drăgușanu a declarat într-o emisiune de televiziune că în acest moment nu are timp să își facă un iubit, mai ales că vin sărbătorile. Vedeta și-a propus să nu se gândească la trecutul său, ba mai mult decât atât, frumoasa blondină vrea să își acorde mai mult timp.

„Deja mi-am făcut planuri care nu includ niciun iubit. Sunt foarte ocupată și sunt foarte bine. În momentul de față nu consider că am nevoie de o relație pansament. Probabil așa ar părea. Am trecut printr-o situație dificilă, voi ați văzut cât m-am chinuit în doi ani de zile. Dumnezeu a făcut o mișcare incredibilă prin care eu am scăpat.”, a povestit Bianca Drăgușanu în cadrul unei emisiuni de televiziune.

Bianca Drăgușanu a vorbit și despre relația pe care o are cu fiica sa

În plus, Bianca Drăgușanu a vorbit și despre relația pe care o are cu Sofia. Vedeta a spus că se înțelege foarte bine cu fiica sa, cele două sunt prietene și au o comuincare foarte bună. Frumoasa blondină are grijă să nu o răsfețe prea mult, dar nici nu o pedepsește. Pedepsele pe care le primea în copilărie, a făcut-o pe Bianca Drăgușanu să evite acest lucru la Sofia.

„Răsfățul ăsta exagerat pe care mama îl induce. Practic, bunicii răsfață copiii, părinții îi cresc și îi educă. Dar ne descurcăm. E un copil, nu pot să am foarte multe pretenții. Nu sunt absurdă, nu o cert, nu o pedepsesc așa cum făcea cu mine mama în copilărie. Eu îmi aduc aminte de pedepse grave pe care mi le dădea. Mă punea să stau singură în cameră, să nu vorbesc cu sora mea. Existau pedepse pe care ea acum nu le recunoaște, dar de care eu îmi aduc aminte.”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

