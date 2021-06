Bianca Dragușanu, despre a doua sarcină! Ea și iubitul ei, pregătiți să devină părinți! „Să vină în curând”

In articol:

Bianca Drăgușanu a luat pe toată lumea prin suprindere cu ultimele afirmații pe care le-a făcut în spațiul public. După marea împăcare cu iubitul ei, vedeta a declarat că este pregătită să devină mamă din nou alături de partenerul de viață.

Se pare că lucrurile dintre ea și iubit merg din ce în ce mai bine acum, după ce s-au împăcat, iar planurile de viitor sunt în toi.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu vrea un copil cu actualul iubit

Blondina are planuri mari și serioase cu noul ei iubit. Se pare că după ce lucrurile s-au mai liniștit între ei și au revenit la sentimente mai bune, Bianca Drăgușanu s-a decis că este momentul de a începe o familie cu partenerul ei de viață. Dacă în urmă cu câteva luni a declarat că ea și iubitul ei vor face nunta, acum a ieșit public cu o afirmație care a luat pe toată lumea prin surprindere. Se pare că diva vrea să-i facă fiicei sale un frățior sau o surioară și a dezvăluit că lucrează intens pentru asta. Vedeta vrea ca în cel mai scurt timp posibil să fie din nou însărcinată cu actualul ei partener de viață.

„Îmi doresc să rămân o femeie echilibrată, îmi doresc să nu mai repet anumite greșeli pe care le-am tot repetat, trei ani aproape. Îmi doresc o familie frumoasă, îmi mai doresc un copil, care sper să vină în curând, să fiu sănătoasă, să mă bucur de tot ce am”, a declarat Bianca Drăgușanu la un post de televiziune.

Bianca Drăgușanu, declarații la începutul relației cu actualul iubit: „ Da, mă mărit…”

Se pare că vedeta a intrat în această relație având gânduri foarte serioase.

Încă de la început, ea și-a exprimat clar dorința de a-și întemeia o nouă familie cu iubitul ei.

„Sunt fericită si starea mi-o induc singura. Ca mai exista cineva in viata mea care ma face fericita, asta e adevarat. Traiesc viata pe care o merit si pe care mi-am dorit intotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau sa vorbesc despre partenerul din viata mea, vrea sa vorbesc despre mine. Sunt implinita. Am un copil sanatos, o afacere care functioneaza și viata mea merge in directia in care trebuie.

Da, ma marit… cândva. A treia oara e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o alta casatorie, iar acum e clar ca o sa ma marit. A treia oara va fi cu noroc. In sufletul meu imi era foarte dor să fiu linistita”, a explicat Bianca Drăgușanu la Teo Show, la începutul relației cu actualul partener de viață.