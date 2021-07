Bianca Drăgușanu despre prima sa apariție la tv: „Așa îți dai seama de evoluția unui om”

Bianca DRăgușanu, atunci și acum [Sursa foto: Facebook] 10:21, iul 20, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

In articol:

Bianca Drăgușanu a fost invitată de Damian Drăghici în podcast-ul pe care cântărețul îl moderează pe canalul său de Youtube. Vedeta a făcut câteva dezvăluiri picante din viața ei personală, dar și profesională.

Întrebată de Damian Drăghici despre prima sa apariție la tv, Bianca Drăgușanu și-a lăsat urmăritorii să creadă că este extrem de mândră de evoluția ei.

În anul 1999, Bianca Drăgușanu s-a aflat în platoul emisiunii lui Mircea Radu, încercând să îl aducă înapoi în viața ei pe iubitul de la aceea vreme, Mihai Mătușoiu. Blondina avea 16 ani în acea perioadă și își dorea să rămână o viață întreagă cu primul bărbat din viața ei. Uitându-se înapoi, vedeta nu se rușinează de trecutul ei și este de părere că a evoluat enorm de mult.

Citeste si: Sofia îi calcă pe urme Biancăi Drăgușanu! Micuța este o fashionistă la fel ca mama ei: „S-a îmbrăcat singură pentru grădi”

Citeste si: Cine este femeia care i-a luat mințile lui Ion Țiriac? Sunt 36 de ani diferență de vârstă- bzi.ro

„ Eram foarte încrezătoare în mine, doar că eram o copilă. Lumea mă judecă și mă analizează mult pentru acele prime apariții ale mele. Mie îmi pare bine că există, pentru că așa îți dai seama de evoluția unui om. Da, uite de aici am plecat, aici sunt și aici vreau să ajung. Și o să fiu. Oamenii când se uită la acele imagini cu mine mă analizează din punct de vedere fizic, dar uită să pună înainte lucruri esențiale. Eu eram doar o copilă. Aveam 16 ani și jumătate, eram în perioada pubertății, aveam vreo 15 kg în plus .” a mărturisit Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, pregătiri de nuntă?!

Noua relație a vedetei îi aduce multă fericire Biancăi Drăgușanu. Vedeta, împreună cu iubitul ei au călătorit în câteva destinații exotice și se pare că cei doi au vorbit și despre un posibil mariaj.

Citeste si: Bianga Drăgușanu vrea să își facă o nouă intervenție. Vedeta i-a făcut o vizită medicului estetician: "Vreau să fiu perfectă"

“Sunt fericită și starea mi-o induc singură. Că mai există cineva în viața mea care mă face fericită, asta e adevărat. Trăiesc viața pe care o merit și pe care mi-am dorit-o întotdeauna. Sunt un om care face ce simte. Eu nu vreau să vorbesc despre partenerul din viața mea, vrea să vorbesc despre mine. Sunt împlinită, am un copil sănătos, o afacere care funcționează și viața mea merge în direcția în care trebuie.

Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. În sufletul meu, îmi era foarte dor să fiu liniștită .” a mai spus Bianca Drăgușanu.