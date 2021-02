In articol:

Bianca Drăgușanu face dezvăluiri cutremurătoare despre perioada în care a fost agresată fizic! Se pare că timp de trei ani de zile, potrivit celor declarate de frumoasa blondină, relația dintre ea și fostul soț a fost una destul de complicată.

După fotografiile arătate chiar de către blondină pe rețelele sociale, Bianca vine și face dezvăluiri șocante despre ultimul moment în care a fost bătută cu bestialitate.

Vedeta de televiziune a declarat în cadrul unui interviu faptul că a fost a fost dusă și ținută cu forța în casa fostului său partener de viață și că a reușit să fugă doar cu ajutorul menajerei.

"M-a urcat cu forța în mașină, m-a dus la el acasă, moment în care eu am ajuns la el acasă.. A continuat să mă bată, de față cu menajera.. Eu am fugit cu ajutorul menajerei, m-am filmat. Există o grămada de dovezi în care eu am fugit în momentul ăla și am scăpat, pentru că el mă ținea cu forța în casă la el. El a plecat să se întâlnească cu fosta lui soție.", a declarat Bianca Drăgușanu.

De asemenea, Bianca Drăgușanu mai adăugă faptul că în acești trei ani, în care a fost o relație cu omul de afaceri, s-a despărțit de el de 14 ori. Totodată, se pare că frumoasa blondină mai susține faptul că acesta și-a dorit extrem de tare să se împace, ci nu ea.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri cutremurătoare despre bătăile încasate! A reușit să fugă cu menajera din mâinile fostului soț: "Mă ținea cu forța în casă..."[Sursa foto: Instagram]

"În trei ani de zile, eu m-am despărțit de 14 ori de bărbatul ăsta! Eu m-am despărțit de el, el a venit după mine. Eu nu i-am spus niciodată Întoarce-te la mine sau vreau să trăiesc în continuare cu tine", a mai declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, adevărul despre videoclipul în care este leșinată

În cadrul unei emisiuni, fosta soție a lui Victor Slav a mai vorbit despre videoclipul în care a fost găsită inconștientă și filmată de către fostul ei partener de la momentul respectiv.

„Eram leșinată chiar. Da, m-a filmat și i-a dat ei. I-a spus că am vrut să mă sinucid pentru el, iar ea mi-a dat mie. Omul lucrează profi”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu în direct la o emisiune de televiziune.