Bianca Drăgușanu, dezvăluiri din intimitate! Cum își răsfață iubitul, înainte de a treia nuntă: „Câteodată...”

Bianca Drăgușanu este îndrăgostită până peste cap! Frumoasa blondină a dezvăluit recent că are o nouă relație, iar viitorul sună promițător. Aceasta a mărturisit că este pregătită să facă pasul cel mare...pentru

a treia oară. Și, fiind o fire mai superstițioasă, aceasta speră că a treia oară să fie cu noroc. Se pare că vedeta a găsit și rețeta succesului unei relații puternice:, a povestit aceasta la Teo Show. Atâta timp cât Bianca este fericită și răsfățată de partenerul ei de viață și ea îi va întoarce acest favor.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Cum îl răsfață Bianca Drăgușanu pe actualul iubit

Blondina a fost extrem de sinceră și de directă și a dezvăluit la televizor care sunt condițiile pentru ca relația cu ea să fie numai lapte și miere.

„Atât timp cât bărbatul din viață mea mă face să mă simt o regina și îmi pune lumea la picioare, nu va există nicio problemă în relația cu mine. Cât timp există respect, loialitate, fidelitate, avem ingredientele pentru o relație perfectă”, a declarat Bianca la Teo Show.

Iar dacă este fericită, vedeta își tratează iubitul cum se cuvine.

Într-o postare pe contul său de Instagram, Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit urmăritorilor cum își răsfață ea sufletul pereche. Aceasta a pus la InstaStory o poză cu următorul mesaj:

„- Cum îl răsfeți pe iubitul tău?

- Câteodată tac.”

Poza postată de Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu: „Acum e clar că o să mă mărit”

Bianca Drăgușanu a dezvăluit că are un nou partener de viață cu care își propune să întemeieze o familie.

Lucrurile sunt foarte serioase între cei doi, mai ales că vedeta a dezvăluit că au planuri mari de viitor . Fosta soție a lui Victor Slav a mărturisit că o să se mărite pentru a treia oară.

„Da, mă mărit… cândva. A treia oară e cu noroc. Am avut o căsătorie fericită din care am un copil minunat, am avut o altă căsătorie, iar acum e clar că o să mă mărit. A treia oară va fi cu noroc. În sufletul meu îmi era foarte dor să fiuliniștită”, a spus vedeta la Teo Show.