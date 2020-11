Bianca Drăgușanu, din nou o femeie singură! În sfârșit, recunoaște chinurile la care a fost supusă: „Adevărul pe care voi îl știați, îl bănuiați și pe care voi m-ați sfătuit de foarte multă vreme să îl spun”

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a publicat pe pagina ei de Instagram o serie de story-uri în care și-a anunțat fanii că are de gând să vorbească deschis despre viața ei și, mai exact, despre ultimii doi ani, adică perioada în care a fost într-o relație. De multe ori au apărut în presă imagini cu ea în care era abuzată, bruscată de partenerul ei de viață. Mai mult, în urmă cu nu mult timp, au apărut imagini șocante cu Bianca Drăgușanu snopită în bătaie și plină de vânătăi. Tot atunci le spunea urmăritorilor că avea de gând să spună prin ce trece cu adevărat, dar s-a răzgândit doar o zi mai târziu și a apărut la brațul iubitului refuzând să vorbească despre bătaia pe care se spunea că a încasat-o. De data aceasta, însă, ea pare mai hotărâtă ca niciodată să vorbească despre ce i s-a întâmplat.

”Am decis astăzi să încep să vă spun una dintre poveștile vieții mele și mai bine zis,ultima poveste a vieții mele, care are un început, apoi un cuprins, apoi un deznodământ și un final incredibil. Stați aproape pentru că vreau să vă dau detalii în zilele ce urmează, despre fabuloasa poveste din ultimii 2 ani din viața și fabuloșii ultimii 4 ani din viața mea în care a apărut și Sofia”, a început Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, dezvăluiri fără precedent

Bianca Drăgușanu le-a mai spus fanilor să urmează să facă câteva mărturisiri pe care urmăritorii ei le așteptau de multă vreme. Mulți cred că vedeta ar fi fost din nou abuzată sau mințită de partenerul de viață și asta a făcut-o să își dorească să se deschisă în fața întregii lumi.

”Dumnezeu trimite cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați. Și da, eu mă consider un soldat puternic din toate punctele de vedere. Eu sunt puternică pentru că eu îndur, eu iert, cred și vreau. Eu vreau ca toate lucrurile să fie bine, vreau ca toată lumea să fie împăcată cu sinele, în primul rând. În momentul de față, mă apasă așa ceva, mă apasă că trebuie să vă spun adevărul. Adevărul pe care voi îl știați, îl bănuiați și pe care voi m-ați sfătuit de foarte multă vreme să vi-l spun și să mi-l asum.

Bianca Drăguțanu, cu ochiul vânăt, în urmă cu doar o lună [Sursa foto: Instagram]

Dacă ți se întâmplă ceva în viață, ți se întâmplă datorită alegerilor pe care le faci. Tot ce mi s-a întâmplat mie acum a fost datorită faptului că eu am ales. Eu am ales relația în care mi-am dorit să fiu. Eu am ales să iert, eu am ales să cred, eu am ales să trec mai departe, eu am vrut. În momentul de față vreau să fac lumină și să clarific anumite lucruri despre anumite persoane, cu care în viitorul apropiat nu-mi doresc să mai fiu asociată sub nicio formă. Nu e vorba de niciun scandal, nu e vorba de nicio acuzație, decât despre niște dezvăluiri despre mine”, a mai spus Bianca Drăgușanu pe pagina ei de Instagram.