Bianca Drăgușanu e fierbinte și la temperaturi cu minus! Imagini de neratat cu vedeta coborând din bolidul de lux, ca pe covorul roșu | EXCLUSIV

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai urmărite și apreciate persoane publice. Aceasta a câștigat simpatia publicului prin sinceritatea și asumarea de care dă dovadă de fiecare dată, dar și faptul că a devenit, singură, pe cont propriu, o femeie de succes.

Bianca Drăgușanu, o divă chiar și iarna

Bianca Drăgușanu știe cum să atragă privirile celor din jur, indiferent de gradele de afară. Paparazzi WOWbiz au surprins-o pe divă la volanul bolidului, la o tură prin capitală, până la atelierul ei de haine. Când a ajuns la destinație, după ce și-a parcat tacticos bijuteria pe patru roți, vedeta s-a dat jos și a mers la portbagaj să își ia lucrurile necesare, pentru a merge, apoi, la atelierul pe care îl deține.

Surpriza a venit abia când Bianca Drăgușanu a ieșit din mașină, pentru că am avut ce privi. Într-o ținută all-black, cu un palton lung, negru, care îi punea în valoare ținuta perfectă, cu părul vâlvoi, pe spate, cu cizme cu toc sexy, ochelari de soare și o atitudine de divă adevărată, vedeta zici că pășea pe covorul roșu. Așa da! Am primit încă o dată dovada că oriunde merge, Bianca Drăgușanu are o imagine impecabilă.

Scumpirile nu o afectează pe Bianca Drăgușanu

Bianca Drăgușanu se știe că este șefa banilor, iar acum ne-a dovedit-o.

Diva sexy ne-a mărturisit că deși prețurile au crescu, nu o miră și ignoră total această problemă. Vedeta își vede de afaceri și succes, iar nimic nu o poate doborî.

"Nu vedem muntele de deal. La mine, eu văd muntele, nu mă interesează copacii pe care urc ca să ajung în vârful muntelui. Nu mă interesează detaliile astea. Nici nu vreau să mă laud, dar până la urmă asta e viața, e normal. Nu trăim o viață ușoară în București și nu am ce să comentez. Asta e inflația în România, sistemul în care trăim, nu e nimic surprinzător. Ați uitat când s-a scumpit benzina și motorina, de se duceau cu canistrele, penibili, la benzinărie? Asta e România. De la cine să ai pretenții? Mă plâng acum de factura de la gaz. Păi și ce o să fac, o să stau pe frig toată iarna? Mă îmbrac, îmi iau căciulă, plapumă, cojoace?", a declarat Bianca Drăgușanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu, sfat de viață pentru fiica ei

Bianca a povestit în trecut faptul că nu a avut o copilărie obișnuită, lipsită de griji, și că a trebuit să lupte în viață pentru ceea ce are acum. Spre deosebire de Sofia, Bianca a rămas cu tatăl ei atunci când părinții s-au despărțit. Comunicarea mai dificilă între Bianca și tatăl ei a motivat-o să facă lucrurile diferit atunci când a devenit, la rândul ei, părinte. Vedeta a dezvăluit, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro, ce sfat de viață i-a oferit fiicei ei, micuța Sofia.

„N-am avut o copilărie cu multe lucruri, dar, pentru că părinții mei m-au iubit și au avut grijă de mine așa cum și-au permis ei, sunt un om împlinit în ziua de azi. Cel mai important e să te iubească Dumnezeu, să ai încredere în tine și să fii sănătos. Copilul meu este una dintre micile părți din viața asta care ar putea să mă facă să sufăr, la un moment dat, dar cred că n-o va face și copilul meu este puterea mea și fericirea mea”, le-a mărturisit Bianca Drăgușanu jurnaliștilor WOWbiz.

