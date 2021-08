Bianca Drăgușanu este fabrică de bani! Încasează 100.000 de euro la trei luni: "M-au sunat de la bancă să spun de unde provin banii"

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai frumoase vedete, atentă cu felul în care arată, care se întreține și duce un stil de viață sănătos, tocmai pentru că toate acestea îi aduc bani.

Bianca Drăgușanu face o avere din contractele de imagine

Numai un singur contract de imagine îi asigură o viață de lux.

Bianca Drăgușanu are succes pe toate planurile. Pe plan amoros a dus-o mereu bine, cu mici excepții după cum recunoaște chiar ea, iar pe plan profesional este într-o continuă creștere. Pe lângă afacerea ei cu atelierul de rochii, Bianca Drăgușanu încasează bani frumoși și din contractele de imagine. Toate acestea îi rotunjesc conturile cu sume fabuloase.

Fosta asistentă tv, devenită astăzi o femeie de afacere, a fost invitată la Teo Show unde a făcut mărturisiri uluitoare despre veniturile sale. Provocată de Teo și Bursucă să răspunsă unor întrebări incomode sau să guste din preparate deloc savuroase, Bianca Drăgușanu a ales să fie mai sinceră ca niciodată.

Bianca Drăgușanu încasează 100.000 de euro pe trei luni de la un studio de videochat

Una dintre întrebările picante adresată de Bursucu s-a referit la cea mai mare sumă de bani încasată din vânzarea imaginii sale. Răspunsul dat de vedetă i-a lăsat pe toți cu gura căscată.

"100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă. Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni.", a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.