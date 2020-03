Bianca Drăgușanu s-a despărțit oficial de Alex Bodi, marți, la notar, după o întâlnire cu scântei, în care telefoane mobile au zburat pe geam, iar vedeta a vrut să sune la 112! ”Cum era de așteptat, au existat discuții mai dure între noi și s-a ajuns și la situații critice, chiar să apelez la poliție”, a dezvăluit blonda la WOWbiz.ro!

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au spus ce motive au dus la divorț! ”A avut și are mai multe aventuri”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi și-au încheiat mariajul, după numai șapte luni, iar printre motivele care au dus la divorț au fost, după spusele ambelor părți, infidelitatea, violența și…în special neîncrederea. De altfel, imediat după ce s-a terminat totul la notar, omul de afaceri a declarat că au existat mai multe probleme între el și fosta soție, dar de foarte multe ori a fost și provocat să reacționeze la nervi.

Întrebat dacă Bianca l-a înșelat vreodată, Alex Bodi a răspuns: "A avut niște discuții în telefon și mi-a zis că le-a avut ca să mă facă gelos. Eu i-am fost infidel, m-a prins cu anumite chestii, dar de multe ori am fost doar provocat. Eu sunt omul care nu se ia de tine fără motiv", a zis Bodi.

Bianca Drăgușanu i-a dat lovitura de grație lui Alex Bodi! ”Un capitol s-a încheiat, de acum, începe altul”

De partea cealaltă, Bianca Drăgușanu avea să fie și mai tranșantă.a comentat vedeta într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Mai mult decât atât, sigură pe ea, Bianca Drăgușanu i-a dat lovitura de grație lui Alex Bodi! ”După divorț, mă simt un om liber. Am îndurat prea mult și nu a fost vina lui, consider că eu sunt principal vinovată. Am crezut că pot schimba un om, dar, din păcate, nu a fost deloc așa. De aceea, îl anunț că eu am renunțat la lupta asta! Gata! L-am iubit, poate cel mai mult în viața asta, însă, s-a terminat! Îmi voi deschide inima pentru altcineva! Poate părea surprinzător, însă am de gând să mă căsătoresc curând! Sunt dispusă să îmbrac rochia de mireasă cu bărbatul care va intra în viața mea. Deocamdată, voi fi mireasă doar prin prezentarea rochiilor de mireasă de la atelierul meu, dar cine știe ce se va întâmpla în curând! Sunt optimistă! Un capitol s-a încheiat, de acum, începe altul”, a conchis Bianca la WOWbiz.ro!