Bianca Drăgușanu s-a despărțit cu mare scandal de soțul ei, Alex Bodi. Imediat după ce au semnat actele de separare, bărbatul a trecut la atac și i-a aruncat în fata tot felul de cuvintele grele.

Furioasă, Bianca Drăgușanu l-a contrazis imediat pe afacerist, căruia i-a spus clar că doar el a fost cel care a recurs la violență în relația lor, atât Adrian Cristea, fotbalistul cu care a avut o relație de cinci ani, cât în special Victor Slav au respectat-o și au iubit-o cu adevărat, fară a apela la durități sau la a dezvolta gelozii exagerate.

Nu îmi plac schimbările acestea de comportament de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase”

”Nu ai cum să iubești o femeie foarte mult dacă o jignești, dacă o șantajezi și dacă o lovești, dacă ești îndrăgostit. Definiția dragostei nu cuprinde nimic din aceste cuvinte. L-am iubit foarte tare pe acest om, pe mine nu m-a compromis nimic în relația asta, chiar el a spus cu gura lui că nu are ce să-mi reproșeze. Dar...dacă nu-mi oferi stabilitate și nu mă validezi ca om și ca femeie, nu am niciun motiv să mai împart niciun aer cu tine. Pentru tot ce s-a întâmplat între noi, eu consider că s-a pus punct și că de astăzi, eu încep un nou capitol din viața mea care nu îl mai include pe el. Din păcate, l-am iubit foarte tare, dar nu mai am încredere într-un om care a putut să procedeze în nenumărate ori în același mod. Însă nu este greșeala lui, ci a mea, fiindcă eu l-am iertat mereu crezând că el se va schimba și nu va mai face aceleași greșeli. Nu îmi plac schimbările acestea de comportament de la o oră la alta, mi se par foarte periculoase, și chiar mă sperie. De aceea, vreau să mă retrag demnă din viața lui”, a comentat Bianca Drăgușanu, într-un live exclusiv la WOWbiz.ro!

Mai mult, diva avea să puncteze decisiv pe marginea acestui subiect de violență în care Bodi a aruncat cu noroi, venind chiar și cu exemple concludente. De exemplu, Bianca Drăgușanu a făcut o declarație emoționantă despre Victor Slav, pe care îl consideră "pâinea lui Dumnezeu" și nicidecum un bătăuș. "Pentru mine, Victor rămâne un om special. Așa a fost să fie ca noi doi să nu mai fim căsătoriți, însă eu nu am ce să îi reproșez din multe puncte de vedere. Relația noastră s-a bazat pe respect, în atari condiții, nu se poate vorbi de vreo lovire sau cuvinte urâte. Pe mine, el nu m-a atins nici măcar cu o floare, sau vreun cuvânt, m-a iubit și m-a respectat. Altele au fost neînțelegerile noastre, dar ne-am despărțit prieteni, așa cum suntem și astăzi", a declarat Bianca Drăgușanu într-un live exclusiv pe Wowbiz.ro.