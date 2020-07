In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai sincere vedete din showbiz-ul românesc, care nu s-a sfiit niciodată să spună lucrurilor pe nume atunci când a fost cazul să o facă.

Bianca Drăgușanu, însărcinată? Primele declarații despre a doua sarcină: „Doi copii”

Bianca Drăgușanu, însărcinată? Primele declarații despre a doua sarcină. Dacă în momentele în care scandalurile și tensiunile predominau în viața blondinei, din cauza certurilor și divorțurilor, aceasta vorbea deschis în fața tuturor, acum nu s-a lăsat mai prejos și a vorbit despre al doilea copil. Da, ați auzit bine! Vedeta își dorește să rămână însărcinată, ba mai mult, a declarat pentru Ciao că se vedete cu doi copii peste cinci ani.

„Peste 5 ani mă mai văd cu doi copii, și copiii pe care o să-i am o să aibă sigur ochii verzi sau albaștri, pentru că îmi doresc foarte tare. Numai de asta vreau să fac copii, ca să fie cu ochii mei, înțelegi? Și cred că voi fi și mai bine decât acum, dar ne auzim peste 5 ani, nu e problemă!

Eu de la an la an am fost tot mai mișto, am fost mereu varianta mea mai bună! Dacă mă uit la pozele cu mine de acum un an, zic, „Eram mișto, dar acum sunt și mai mișto! Dacă mă uit la pozele cu mine de acum 2 ani, spun același lucru! Cu siguranță peste 5 ani voi spune ceea ce spun acum.

„Eram mișto în 2020, dar acum sunt și mai și!”. Și profesional, la fel. Sper să pot să îmi deschid niște magazine prin țară, prin mall-urile noastre. În diaspora am câteva, mai exact în 12 țări, iar următorul stadiu e să îmi deschid magazine pe aici cu business-urile pe care deja le am. Deocamdată funcționează online. ”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Ciao.