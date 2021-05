Bianca Drăgușanu, întâlnire de gradul zero cu fostul soț! Cum a surprins-o afaceristul FOTO

In articol:

Viața sentimentală a Biancăi Drăgușanu este parcă scoasă din telenovele. În urmă cu mai bine de un an, diva și cel de-al doilea al ei soț au divorțat cu scandal la notar. De atunci, între ei a existat o serie de împăcări și despărțiri. Despărțirea dintre cei doi a fost adâncită și mai mult de dosarul în care este implicat.

Între timp, el s-a împăcat cu rusoaica Daria Radionova, iar relația lor părea una de durată. Lucrurile nu au funcționat nici de această dată, iar afaceristul a ajuns din nou un bărbat singur.

Noaptea trecută, Bianca Drăgușanu și fostul soț au dat nas în nas într-un local din Capitală, după ce au fost invitați de finii lor, Horia și Elisabeta Vlădescu. Cei doi au stat la mese difeirte și au încercat să nege pe cât posibil tensiunea dintre ei. Din imaginile apărute în mediul online se poate observa cum Bianca Drăgușanu a primit din partea fostului ei partener un buchet imens de trandafiri, fiind un gest pe care îl făcea foarte des în perioada în care erau iubiți sau atunci când voia să se împace cu vedeta. După ce i-a oferit cadoul, fostul bărbat din viața ei a luat-o în brațe și a pupat-o pe obraz.

Invitații au fost luați prin surprindere când la fața locului a ajuns actualul iubit al Biancăi Drăgușanu, care a provocat o scenă și i-a rupt buchetul de trandafiri primit de la fostul soț.

Surse celor doi au declarat pentru Cancan că Bianca Drăgușanu și fostul soț s-au intersectat din nou la plecarea din local, unde au vorbit minute în șir, iar afaceristul i-ar fi declarat că este dragostea vieții lui.

Florile pe care Bianca Drăgușanu le-a primit de la fostul soț [Sursa foto: Captura Video]

Fiica Biancăi Drăgușanu a ajuns pe mâna medicilor

Sofia, fiica Biancăi Drăgușanu, se confruntă cu probleme medicale. Vedeta nu a stat pe gânduri și a dus-o pe cea mică la medic, unde a făcut analizele necesare.

„Nu știu ce să mai fac. De o lună tușește fără oprire, am fost la medici, am făcut analize, am făcut teste de alergii…. Din păcate, Sofia nici nu mai poate să doarmă, tușește, săraca, toată noaptea. Încercăm să o tratăm cum au zis medicii, cu aerosoli, dar nu îi mai trece, sunt foarte îngrijorată din acest motiv. Astea sunt probleme, nu tot felul de discuții și tot felul de speculații cu privire la viața mea.

Acum, singura mea preocupare este fetița mea, asta e ceea ce mă interesează. Aștept rezultatele analizelor să vedem ce diagnostic i se va pune, să vedem cum tratăm această tuse care îi dă dureri de cap Sofiei. Altceva, sincer, nu mă prea interesează”, a spus Bianca Drăgușanu, pentru Fanatik.ro