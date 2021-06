Bianca Drăgușanu întâmpină dificultăți din cauza problemelor de sănătate ale fiicei sale: „Sofia nu are curaj să...”

Bianca Drăgușanu și Sofia [Sursa foto: Instagram] 16:28, iun 29, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Bianca Drăgușanu s-a confesat fanilor de pe rețelele de socializare și le-a destăinuit faptul că fiica ei de câteva luni se confruntă cu niște probleme de sănătate, însă refuză să-și ia medicamentele prescrise de specialiști.

Bianca Drăgușanu: „M ă confrunt cu o problemă majoră”

Iată cum a reușit să o facă pe cea mică să ia tratamentul!

Se pare câ de o bună perioadă de timp Sofia s-a îmbolnăvit și a început să aibă o tuse care pare că nu-i mai dă pace. După mai multe controale, Bianca Drăgușanu a reușit să găsească un medic care i-a prescris un tratament care să o scape de probleme, doar că cea mică refuză să ia medicamentul. Diva a povestit totul pe rețelele de socializare, acolo unde își ține fanii la curent cu tot ceea ce face.

Sofia [Sursa foto: Instagram]

Dragii mei eu mă confrunt cu o problemă majoră datorită faptului că Sofia tușește de vreo două luni și am consultat tot felul de medici, am ajuns chiar și la un doctor profesor la Cluj, care ne-a dat un tratament pe care trebuia să îl urmăm. Bineînțeles că tratamentul nu se poate urma cu precizie datorită faptului că Sofia nu are curaj să i-a aceste picături care ni s-au prescris, de patru ori pe zi, câte patru picături. Și acum încerc să duc muncă de lămurire cu ea să își i-a picăturile, spunându-i că ea este foarte curajoasă și că ea trebuie sa facă lucrul cesta. Mami cum facem, le luăm?”, a spus Bianca Drăgușanu la InstaStory.

Într-un final, blondina a reușit să o convingă pe Sofia să urmeze schema de tratament prescrisă de specialist.

Bianca Drăgușanu i-a promis fiicei sale că o va duce într-o vacanță.

Bianca Drăgușanu și Sofia [Sursa foto: Instagram]

Diagnosticul pus de medici în cazul Sofiei

În urmă cu ceva timp, diva a explicat că fiica ei are polipi și imunitate scăzută, motiv pentru care timp de câteva luni Sofia va trebui să urmeze un tratament cu stricteze. Bianca Drăgușanu a răsuflat ușurată după ce experții i-au pus dignosticul fiicei sale, căci blondina s-a așteptat chiar la ceva mai grav.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru actualitate.net.