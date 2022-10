Bianca Drăgușanu, la cuțite cu nutriționiștii care o contrazic, după ce a fost atacată public. Vedeta le-a dat peste nas tuturor: „Foamea este gratis”

In articol:

Bianca Drăgușanu este regina operațiilor estetice din România, dar și a procedurilor de înfrumusețare. Pe lângă intervenții estetice, cu care este la zi, diva are și o experiență vastă în ceea ce privește dietele de slăbire. Nu mai este niciun secret pentru nimeni faptul că aspectul fizic este o prioritate pentru blondină, motiv pentru care apelează la diferite modalități prin care să își mențină frumusețea și tinerețea.

Cu doar câteva ore în urmă, Bianca Drăgușanu a răbufnit pe Instagram după ce a constatat că a fost contrazisă de câteva persoane în legătură cu dietele de slăbire.

Acum câteva zile, Bianca Drăgușanu a povestit admiratorilor ei că cineva i-a cerut aproape 15 000 de euro pentru a o ajuta să slăbească, moment în care diva i-a răspuns că nu are nevoie de bani pentru a scăpa de kilogramele în plus. Pentru a-i exemplifica, i-a spus că foamea nu costă, făcând referire la faptul că, pentru a slăbi, este necesar să nu mai mănânci. Aceste declarații au ajuns virale în mediul online, acolo unde mai multe persoane au ținut să o contrazică, menționând despre divă că este foarte greșit că promovează înfometarea pentru a scăpa de kilogramele în plus.

Bianca Drăgușanu a sărit la gâtul nutriționiștilor

Aceste comentarii au deranjat-o pe divă, așa că le-a oferit replica în mediul online.

Bianca Drăgușanu a explicat că dieta presupune să te abții de la a mânca și că nimeni nu poate slăbi mâncând, fapt care denotă că nutriționiștii care au contrazis-o nu au făcut decât să o atace pe nedrept.

„Săptămâna trecută am avut o poveste scurtă pe care v-am relatat-o și vouă, în care v-am povestit că o anumită individă îmi cerea vreo 14 000 de euro să meargă să slăbească ea, inteligenta de ea, și am devenit foarte virală pe TikTok și de aici s-au trezit niște nutriționiste să spună că așa nu, că dacă ele ar avea copii să nu se uite la mine că eu am spus că dacă vrei să slăbești trebuie să faci foamea. Nu, am spus că dacă vrei să slăbești ție cont de patru „S” și da, dacă vrei să slăbești nu poți să-m spui tu mie, nutriționisto, că tu ai slăbit mâncând, că tot ți-e foame un pic, nu poți să ai senzația de sațietate atunci când vrei să slăbești. By the way, nu vă mai luați după toate amețitele, așa cum spune Dana Budeanu al cărui fan sunt. Din punctul meu de vedere, ceea ce a mers la mine a fost foame. Foamea este gratis nu că trebuie neapărat să slăbești și să nu mănânci nimic, dar în momentul în care vrei să slăbești trebuie să ai un deficit caloric, nu? Și atunci când ai un deficit caloric normal că ți se face foame. Eu nu pot să spun că nu am avut perioade în care m-am înfometat, că eu când sunt nervoasă nu mănânc de draci ce am pe mine, dar dacă vrei să slăbești, tot din punctul meu de vedere, nu trebuie să faceți ca mine, trebuie să-și fie foame un pic, că nu poți să mănânci pe săturate și să spui tu că ai slăbit, nu există. (...)”, a spus Bianca Drăgușanu în mediul online.