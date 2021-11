Bianca Drăgușanu le-a închis gura curioșilor! Vedeta s-a vaccinat în urmă cu mult timp, iar acum dă totul din casă: ”Nu vă mai luați după zvonuri”

In articol:

Bianca Drăgușanu a fost întrebată de foarte multe persoane din mediul online despre părerea ei referitoare la vaccinul anti-COVID-19. Ei bine, vedeta a preferat să nu vorbească o bună perioadă și să țină ascuns faptul că s-a imunizat împotriva coronavirusului, acum o jumătate de an.

Fosta prezentatoare TV a dorit să le închidă gura curioșilor, care o tot întrebau dacă s-a vaccinat, și astfel a dorit să le răspundă la câteva întrebări.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a spus că nu ar umbla cu un bărbat care are Skoda Octavia, dar EL a convins-o. Cum a reacționat vedeta când s-a urcat în mașină: "E prea mică, du-mă la mașina mea!"

Bianca a ținut să spună că ea nu crede în zvonurile legate despre vaccin și a îndemnat lumea să nu mai creadă în vorbele aruncate în vânt de necunoscuți pe internet, ci să ascult sfaturile medicilor, pentru a le fi bine.

Citeste si: Vestea tristă a dimineții. Din păcate, Alexandru Arșinel...- bzi.ro

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, motivul principal pentru care s-a vaccinat

Vedeta de televiziune a dezvăluit că au existat mai multe motive pentru care a luat decizia de a se imuniza împotriva infectării cu SARS-COV-2, însă principalul a fost siguranța. Siguranța ei și a familiei.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, provocare de zile mari. Vedeta a dat meniurile exclusiviste, pe o porție de mici cu muștar: "Mi-e o foame, de nu mai pot!"

” Azi aș vrea să vorbesc de vaccin, pentru că toată lumea mă întreabă dacă eu m-am vaccinat. Ei bine, acum vă dau răspunsul. Da, m-am vaccinat si m-am vaccinat acum jumătate de an, pentru siguranța mea, pentru siguranța familiei mele, pentru simplul fapt că-mi place să călătoresc, să fiu în siguranță, pentru că îmi place să mănânc la restaurant, pentru că-mi lace să merg la mall și pentru că-mi place să fiu un om activ, care merge și la sală, și căruia îi place să aibă o viață normală și echilibrată.

Am auzit multe zvonuri despre faptul că acest vaccin ar modifica Adn-ul și vreau să vă spun că sunt doar zvonuri. Trăim în 2021, asta este realitatea și eu îmi doresc să ne întoarcem la normalitate. Printre alte zvonuri am auzit că acest vaccin ar afecta fertilitatea și sarcina. Ei bine, nu este adevărat, pentru că eu personal am o prietenă, care este insărcinată și vaccinată. Și nu are absolut nicio problemă. Nu vă mai luați după zvonuri, luați-vă după medici. Vaccinați-vă ca să fiți în siguranță. E simplu”, a spus Bianca Drăgușanu, despre vaccin.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]