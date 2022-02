Bianca Drăgușanu: „Mă excită mult”! Anunțul cu care vedeta i-a luat prin surprindere pe fanii ei

In articol:

Nu cu foarte mult timp în urmă, Bianca Drăgușanu a făcut o serie de declarații prin prisma cărora a reușit să-și uimească fanii. Ei bine, vedeta a vorbit despre lucrul pe care iubește să-l facă cel mai mult, spunând chiar că o ”excită”.

Bianca Drăgușanu: „Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună”

Despre ce este vorba, de fapt?!

Chiar dacă fanii blondinei au crezut că aceasta a vorbit despre cu totul și cu totul altceva, asta pentru că primele cuvinte din declarația sa te fac să te duci cu gândul în altă parte, ei bine, vedeta a povestit despre faptul că se simte bine atunci când își cumpăra haine multe, cheltuind chiar zeci de mii de euro pentru achiziționarea pieselor vestimentare.

Astfel, fără ocolișuri, Bianca Drăgușanu a recunoscut că doar în ultima lună a cheltuit peste 40.000 de euro pe haine, aceasta fiind o împătimită a articolelor vestimentare de brand. Mai mult decât atât, diva a mai specificat că acesta este singurul ”moft” pe care îl face, fără a se uita la bani, mai ales că nu are niciun viciu, deci își permite să investească în lucrurile pe care le adoră

cel mai mult, hainele.

„Mă excită mult să-mi cumpăr haine scumpe. Nu-mi place să port ce are toată lumea, valabil si la bărbații din viața mea. Am cheltuit peste 40.000 de euro în ultima lună doar pe haine numai de firmă. Nu beau, nu fumez, nu am vicii. Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult”, a declarat ea pentru playtech.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Blondina și-a scos hainele și accesoriile la vânzare

Bianca Drăgușanu a decis să-și rotunjească veniturile, așa că vedeta și-a scos la vânzare hainele uzate și accesoriile, iar prin prisma acestui fapt, blondina a reușit să-și facă și curat în garderobă pentru a face loc unor noi articole vestimentare.

Așadar, Bianca Drăgușanu și-a făcut o pagină pe Instagram, acolo unde a pus toate lucrurile pe care nu vrea să le mai poarte, iar alături de produse a postat și prețurile, acestea pornind de la 250 de euro și ajungând chiar și la 800 de euro.

Pantofii pe care Bianca Drăgușanu i-a pus la vânzare [Sursa foto: Instagram]