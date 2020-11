Bianca Drăgușanu, mesaj neașteptat pe rețelele sociale! A dat uitării scandalul monstru cu fostul soț? "Să pășești din judecată..."

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Vestea că Bianca Drăgușanu și soțul ei s-au despărțit a șocat o țară întreagă! După ce au avut parte de mai multe certuri și împăcari, se pare că decizia este una definitivă. Cu toate acestea, fostul partener de viață trece prin momente dificile la momentul actual.

Bianca Drăgușanu, mesaj cu subînțeles pe Internet

În urmă cu doar o zi, potrivit anchetatorilor, la casa fostului soț al Biancăi Drăgușanu s-au făcut perecheziții și se pare că omul de afaceri este implicat într-un dosar de proxenetism. La scurt timp după ce a aflat despre cele întâmplate, frumoasa blondină a ținut să precizeze faptul că ea nu știa nimic despre activitățile iubitul ei.

Cu toate acestea, pe contul său de Instagram, în urmă cu doar câteva minute, Bianca a postat un mesaj neașteptat. Chiar dacă relația dintre ea și omul de afaceri este una tensionată, vedeta a lăsat orice urmă de ură la o parte și a declarat, într-un mod subtil, că simte compasiune pentru cel pe care îl considera jumătatea ei. Oare Bianca Drăgușanu l-a iertat pe fostul ei soț pentru cele întâmplate?!

„Transformarea judecății în compasiune este un proces alchimic interior inestimabil. Dacă reușești, exact în momentul în care ești mai supărat pe cineva sau pe tine, să pășești din judecată în compasiune, nu numai că produci vindecare în tine, dar o aduci și în exteriorul tău, în cei pe care i-ai judecat și condamnat”, a postat frumoasa blondină, într-un InstaStory.

Bianca Drăgușanu, reacție după ce fostul iubit a fost săltat de DIICOT

Bianca Drăgușanu a avut o primă reacție, după ce fostul ei soț a fost luat în vizor de DIICOT. Se pare că fosta prezentatoarea de televiziune nu știa despre activitățile acestuia.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare data din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură ca va fi bine. Atat am de declarat”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.