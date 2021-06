Bianca Drăgușanu, noi detalii despre starea de sănătate a Sofiei! Diagnosticul pus de medici

Bianca Drăgușanu și Sofia [Sursa foto: Instagram] 11:22, iun 11, 2021 Autor: Clara Ionescu

In articol:

Bianca Drăgușanu a trecut printr-o perioadă dificilă cu fiica ei. Sofia a avut ajuns la medic, după ce a avut mai multe săptămâni în care starea ei de sănătate nu a fost așa bună. După mai multe analize amănunțite, vedeta a primit veștile mult așteptate. Din fericire pentru Bianca Drăgușanu, fiica ei nu are nimic grav.

În următoarea perioadă, Sofia va trebuie să ia un tratament pentru imunizare, care va dura câteva luni. Fiica blondinei și a lui Victor Slav are polipi și imunitatea scăzută, iar din septembrie va începe un alt tratament.

„Sofia nu are nimic grav, însă are polipi, are imunitatea scăzută, trebuie să-i dau tratament trei luni, iar din septembrie alt tratament. Dar, slavă Domnului, n-are nimic la ficat, la plămâni, totul este în regulă. Trebuie să o imunizez”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru actualitate.net.

Bianca Drăgușanu și fiica ei, Sofia [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: De ce s-a sinucis Veronica, influencerița moldoveancă? Adevăratul motiv a ieșit la iveală- bzi.ro

Bianca Drăgușanu, despre problemele de sănătate ale Sofiei

De 1 iunie, Bianca Drăgușanu și Sofia au venit împreună în platoul emisiunii Teo Show.

Diva a mărturisit că lucrurile încpe din nou să se îmbunătățească, după ce fiica ei a avut o tuse timp de 3 săptămâni. În viața Biancăi Drăgușanu au avut loc mai multe evenimente neplăcute, însă vedeta a reușit să le facă față.

Citeste si: Bianga Drăgușanu vrea să își facă o nouă intervenție. Vedeta i-a făcut o vizită medicului estetician: "Vreau să fiu perfectă"

„În ciuda tuturor evenimentelor asta care se tot întâmplă din cauza faptului că unii au o lipsă mare de ocupație. Eu n-am nicio problemă, copilul este ok, chiar dacă a avut o perioadă în acre a tușit vreo 3 săptămâni să tușească și nu știam ce să îi mai fac.

Mama e bine, sora mea s-a așezat la casa ei. Totul este minunat. Atmosfera se mai bruiază din cauza unor dăunători. N-au ce să facă, se plictisesc. Le place foarte mult atenția. Presa n-ar trebui să acorde atâta atenție persoanelor care n-au ce să facă. Sunt doar mici ploi, care trec”, a declarat Bianca Drăgușanu, șa Teo Show.