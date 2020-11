Bianca Drăgușanu nu iartă nimic! Atac fără precedent la adresa Dariei Radionova: „Are un posterior mare, gras și o gură mare cu care poate...”

Bianca Drăgușanu, un nou atac la adresa Dariei Radionova [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu este pregătită să încheie un capitol din viața ei, un capitol extrem de contorversat și presărat cu dezamăgiri în relația de cuplu cu fostul ei iubit. Vedeta a vorbit din nou despre femeia cu care iubitul ei ar fi înșelat-o, Daria Radionova. În urmă cu aproximativ o lună, Bianca Drăgușanu a numit-o pe rusoaică o femeie de moravuri ușoare. Acum, cele două ar fi din nou la cuțite după ce românca ar fi aflat alte secrete.

Bianca Drăgușanu a transmis un nou mesaj dur la adresa rusoaicei în mediul online. Ea a făcut referire la Daria Radionova printr-un emoji pe care l-a mai folosit în trecut la adresa ei, mai exact un porc. Vedeta a recurs la jigniri dure împotriva rivalei sale.

„Cândva, a fost o 🐷 îndrăgostită de lux și genți! Această 🐷 s-a îndrăgostit de un bărbat căsătorit sau într-o relație... Desigur, pentru a-și întreține viața luxoasă! Ai grijă... această 🐷 este foarte drăguță! Și are un posterior mare, gras și o gură mare cu care poate mânca sau s*** orice vede!”, a spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu a continuat seria jignirilor, în care o acuză că ar fi o „pofticioasă” și nu o poate păcăli pe „Mama Dragonilor”. „Cu toate că are multă experiență în a s*** și a mânca tot ceea ce vede, drăguța 🐷 nu știe să mintă sau să ascundă că este foarte pofiticioasă! ... Așa că, ”pofticioasa” 🐷 crede că o poate păcăli pe Mama Dragonilor!”, a adăugat vedeta.

Bianca Drăgușanu s-a deschis în fața fanilor și a postat mai multe mesaje pe pagina ei de Instagram. Celebra blondină a oferit câteva indicii despre ce urmează să vorbească. Ea susține că a fost mințită și dezamăgită de „două personaje penibile”. Toate indiciile duc către relația fostului ei soț cu Daria Radionova.

„În anumite contexte sunt foarte amuzantă, mie îmi vine să râd de ce zic eu. Eu nu mai am nimic de pierdut și vreau să vă spun care e adevărul? Bănuiți care e adevărul? Aveți idee? Aveți idee în ce context am putut să fiu mințită din nou și păcălită de două personaje penibile? Dacă vă spun de la început, v-o ia telefonul razna, o să spuneți „vai, cât de comică ești!”. Am fost întrebată de multe ori „ce-ți lipsește ție de te compromiți în situații în care ai de suferit sau imaginea ta e terfelită sau îți pierzi îndrederea în sine?, a mărturisit Bianca Drăgușanu.

