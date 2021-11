Bianca Drăgușanu nu ține cont de bani când vine vorba de haine. Ce sume a investit în ținutele ei?

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai frumoase prezențe feminine din showbiz-ul românesc și surprinde mereu prin ținutele extravagante pe care le poartă. Blondina, nu stă pe gânduri când vine vorba de obiecte vestimentare scumpe și nu evită să arunce mii de euro, doar pentru a arăta mereu bine.

Citeste si: Cătălin Măruță, propunere incredibilă pentru Bianca Drăgușanu! Cum a reacționat vedeta: „Dacă mă plătești bine, o fac”

Multe persoane de pe rețelele de socializare au acuzat-o pe Bianca că acesta are haine fake, dar vedeta a ținut să le demonstreze că nu au deloc dreptate. Astfel, cu banii cheltuiți pe haine și accesorii, Bianca Drăgușanu ar putea cumpăra un apartament. Bianca a cheltuit în ultima lună 40.000 de euro doar pe obiecte vestimentare, ba mai mult a pus la dispoziție și capturi de ecran ale facturilor.

Bianca se confruntă cu o serie de acuzații false pe rețele de socializare

Bianca a lămurit toate acuzațiile pe care mai mulți hateri de pe Instagram și TikTok le-au făcut la adresa vedetei. „S-a făcut pe TikTok un cont fals în care se spune că eu port haine fake. Argumentele care sunt: culoarea e altfel, nasturele stă altfel. Când faci o poză, în primul rând bagi filtre! Eu bag filtre pentru că mie așa-mi place. În al doilea rând, lumina, în al treilea rând, nu toate hainele arată în realitate fix ca în poze. Multora le fac retur pentru că nu sunt ca în poze” ,a declarat Bianca pentru Cancan.ro

Citeste si: Cu ce a rămas soția lui Petrică Mâțu Stoian după moartea artistului. Total neașteptat- bzi.ro

Bianca drăgușanu, a lămurit situația hainelor pe care le poartă [Sursa foto: Instagram]

Vedeta investește mult în apariția ei și este de părere că imagina sa ,,de lux" poate fi menținută prin aceste produse pe care nu multă lume și le permite. „Nu beau, nu fumez, nu am vicii! Investesc mult în mine pentru că mă iubesc mult de tot! Eu când știu că investesc în ceasuri, proprietăți și diamante, nu pot să accept să zică cineva așa ceva. E plăcerea mea să investesc în mine. Îmi fac cadouri în fiecare zi!”, a adăgut Bianca pentru Cancan.ro

Care a fost motivul pentru care haterii au izbucnit?

Acum câteva zile, blondina a postat pe pagina sa de Instragam o filmare cu o geacă din denim, de la Gucci. Internauții au dat năvală cu mesaje în care susțineau că acel produs este contrafăcut și nu este modelul original.

Citeste si: EXCLUSIV! "Furnicuța" Bianca Drăgușanu muncește încontinuu, dar nu se neglijează! Îmbrăcată la patru ace, vedeta cară un sac negru pe străzile din Capitală

Bianca a venit imediat cu reacția și a ținut să lămurească situația:,, Zilele trecute mi-am comandat o geacă de la Gucci, măsura 36, am filmat geaca, nu știu ce … Și am trimis-o înapoi! Îmi era mică măsura 36 și am făcut retur. Și-ți bagă banii în 14 zile. A fost 2.200 de euro. Și astăzi mi-a adus iar geaca, măsura 38 și am făcut iar video și am zis că e a doua geacă, același model.”, a argumentat Bianca Drăgușanu, pentru Cancan.ro