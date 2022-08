Bianca Drăgușanu o atacă dur pe Andreea Tonciu! A izbucnit când a aflat cât a cerut pentru a se lupta cu ea în cușcă: „Ea obosește și când...”

In articol:

O nouă gala RXF va avea loc la sfârșitul lunii septembrie, iar organizatorii promit că vor aduce nume mari să se lupte în ring.

Printre vedetele care au fost deja contactate pentru a intra în cușca MMA se numără și Bianca Drăgușanu, care a cerut o confruntare directă cu Andreea Tonciu . Bruneta a refuzat, însă, pe motiv că suma oferită de organizatori este prea mică. Iată ce spune acum Bianca Drăgușanu, când a auzit declarațiile făcute de soția lui Daniel Niculescu!

Andreea Tonciu: "Dacă Bianca Drăgușanu vrea să se lupte cu mine, trebuie ca organizatorii să îmi dea 100.000 de euro!"

Andreea Tonciu a fost destul de radicală în privința posibilității de a intra în cușca MMA, cu Bianca Drăgușanu. Bruneta a dezvăluit că este dispusă să accepte o luptă în ring cu o singură condiție: ca organizatorii să-i dea 100.000 de euro: "Nu pot să mint, da, au fost discuții să lupt în ringul MMA. Dacă Bianca Drăgușanu vrea să se lupte cu mine, trebuie ca organizatorii să îmi dea 100.000 de euro. Altfel nu intru în ring!", a mărturisit Andreea Tonciu, într-un interviu pentru fanatik.ro.

Bianca Drăgușanu reacționează, după ce a aflat de condiția impusă de Andreea Tonciu

Declarațiile Andreei Tonciu au ajuns și la urechile Biancăi Drăgușanu, care a avut o reacție tranșantă. Vedeta spune că așa-zisa "condiție" impusă de brunetă, pentru a intra în ring, nu este decât o tactică: "Eu cred că ea a cerut banii ăștia (100.000 de euro este suma vehiculată – n.r.), dar nu cred că-i va da cineva banii ăștia. Este și asta o tactică, să ceri o sumă pe care știi că nu ți-o va da nimeni, justificând astfel că nu ți-o va da nimeni și să nu te lupți.", a declarat blondina, pentru cancan.ro.

Bianca Drăgușanu susține că și ea a primit o ofertă din partea organizatorilor, însă nu a luat nicio decizie până în acest moment: "Da, am discutat cu organizatorii, dar eu nu am dat nici un răspuns deocamdată că, dacă Andreea Tonciu ar fi fost în stare să ceară 100.000 de euro la gala asta, eu aș fi cerut un milion. Eu nu am semnat nici un contract, nu m-am angajat în nicio luptă, nicio gală, ci a fost doar o discuție.

Ea nu are cum să spună că ea a vrut (să se lupte – n.r.) cu mine, dimpotrivă, când eu am propus 10 persoane cu care vreau să mă lupt, prima pe listă a fost ea și ea a refuzat și ea a zis că nu vrea să se lupte cu mine și nu crede că o să mă lupt cu ea, pentru că eu am prea multe operații estetice. Ea obosește și când urcă scările, nu are cum să mă aleagă pe mine. Eu sunt atât de norocoasă, încât practic sportul ăsta de box și MMA și sporturi d-astea de contact de mai mulți ani și le fac de plăcere. Dacă ar fi să mă lupt vreodată cu cineva, în cuvinte, în atitudini și în aptitudini ar fi să o fac din plăcere, nu o fac pentru bani, că eu fac bani singură, fără să fie nevoie să mă lupt, că eu sunt o regină. Reginele nu se luptă pentru bani, sclavii da!", a mai spus Bianca Drăgușanu, pentru sursa amintită.