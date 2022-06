Bianca Drăgușanu, o mamă strictă cu fiica ei? Cum o educă pe micuța Sofia: „Va trebui să se conformeze situației”

In articol:

Bianca Drăgușanu este, fără doar și poate, una dintre cele mai apreciate vedete din România. Chiar dacă se poate lăuda că pe plan profesional lucrurile au mers dintotdeauna bine, pe plan personal nu a fost tot timpul așa.

Prima căsătorie, cea cu Victor Slav, s-a terminat cu un divorț, însă un lucru bun tot a ieșit din această poveste. Din rodul iubirii celor doi a rezultat Sofia, care este centrul universului blondinei. Vedeta de televiziune muncește din greu pentru ca fiicei ei să nu-i lipsească absolut nimic, însă nu vrea să o răsfețe, astfel că și-a făcut deja un plan în acest sens.

Bianca Drăgușanu, despre educația fiicei ei: „P e viitor va trebui să muncească mult pentru dorințele ei ”

Blondina spune că a făcut tot posibilul pentru ca Sofia să nu simtă lipsurile pe care le-a avut ea în copilărie, astfel că la acest moment nu-i lipsește absolut nimic. Însă Bianca Drăgușanu nu vrea să o obișnuiască să aibă totul pus pe tavă, așa că Sofia va trebuie să muncească din greu când va crește pentru a obține tot ce-și dorește.

„ Sofia este o fată care va munci pentru tot ceea ce va avea, exact cum am făcut și eu. Va trebui să se conformeze situației, să fie o luptătoare, să fie ambițioasă ca mama ei, și nu îi va fi greu pentru că îmi seamănă. Bineînțeles, însă, că eu acum muncesc pentru ca ea să aibă o copilărie mai ușoară și mai frumoasă decât a mea, dar pe viitor va trebui să muncească mult pentru dorințele ei. Și sunt convinsă că va înțelege asta de la mine, doar suntem cele mai bune prietene”, a explicat Bianca Drăgușanu, pentru Viva.ro .

Citeste si: Brigitte a primit un mesaj subtil de la Florin Pastramă! „Voi da o inimă nouă...”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Bianca Drăgușanu, copilărie presărată cu neajunsuri

În urmă cu câteva luni, vedeta de televiziune a venit în emisiunea lui Mihai Ghiță, „În oglindă”, de pe canalul de Youtube theXclusive, acolo unde și-a pus sufletul pe tavă și a dat detalii absolut neașteptate despre copilăria ei.

„Am avut o copilarie atipica si nu cred ca mi-am trait copilaria in adevaratul sens al cuvantului, cu Craciun, cu sarbatori. Parintii mei au divortat cand eu eram foarte mica. Eu am ales sa plac cu tatal meu, nu incepusem clasa intai. Am crescut intr-o singura camera.

Citeste si: Bianca Drăgușanu a dezvăluit ce calități trebuie să bifeze bărbatul care vrea să o cucerească! Așa arată partenerul ideal pentru ea: „Care mă divinizează”

Am fost un copil foarte amarat. Tatal meu, fiind barbat, mi-au marcat cateva experiente, tatal meu nu prea le avea in ale comunicarii. Imi aduc aminte foarte multe detalii, cum am stat patru ierni la rand cu aceeasi pereche de bocanci care erau dezlipiti si ca sa nu mi se ude ciorapii, imi punea punga peste sosete. Am avut o copilarie foarte grea. Dormeam imbracata pentru ca era foarte frig si cum imi promiteam ca atunci cand o sa fiu mare o sa mi ajut parintii si o sa fiu implinita din punct de vedere financiar.

Citeste si: Bianca Drăgușanu, hărțuită în parcarea unui centru comercial! Primele imagini cu bărbatul dubios, care a urmărit-o pe blondină: "M-a terorizat"

A fost prima oara in viata mea cand m-am simtit la pamant, sufleteste si material. Eram un copil la inceput de drum, incepeam primul an de scoala si atunci mi-am lipsit nasul de geam, intr-o incapere in care nu era nici un brad de Craciun, desi era Craciunul, si atunci mi-am propus ca viata mea se va schimba. Atunci mi-am spus: „Voi nu stiti cine sunt eu acum, dar veti stii cu totii si nu voi stii eu cine sunteti voi”, a declarat Bianca Drăgușanu în emisiunea moderată de Mihai Ghiță de pe contul de Youtube theXclusive.