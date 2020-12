Bianca Drăgușanu, optimistă în ceea ce privește viitoarea căsnicie: ”Cred că al treilea mariaj va fi cu noroc şi pentru totdeauna”

Bianca Drăgușanu este o luptătoare înnăscută, deși a trecut prin multe momente grele, divorțuri, certuri, scandaluri și împăcări pe plan amoros, vedeta este optimistă în ceea ce privește viitoarea ei căsnicie și este convină cea din urmă va fi pentru totdeauna.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

A treia oară e cu noroc

Bianca Drăgușanu crede cu tărie că al treilea mariaj va fi cu noroc. Vedeta își dorește să aibă alături un bărbat puternic, care să o iubească și să îi ofere siguranță.

”Cred că al treilea mariaj va fi cu noroc şi pentru totdeauna. Momentan nu există nimeni în viaţa mea, dar există persoane care mă curtează. Sunt o femeie singură, dar care nu este disponibilă. Sunt o fire romantică. Bărbatul din viaţa mea trebuie să fie mai puternic decât mine. În relaţiile mele, eu am fost cea care a decis, iar ei nu au avut puterea de a-şi asuma. În prima căsnicie, când s-au consumat sentimentele, ne-am despărţit. Eu ştiu ce vreau de la viaţă. Am lăsat în urmă tot ce nu mă mai caracteriza.”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Antena Stars.

Bianca Drăgușanu[Sursa foto: Instagram]

”Nu am crezut niciodată în împăcările dintre mine şi Alex Bodi”

Bianca și-a deschis sufletul și a vorbit despre trecutul ei ca despre o lecție pe care nu o va mai repeta.

”Am avut nevoie de Dumnezeu să îmi trimită o întâmplare care să mă scape de ceea ce nu mă caracteriza. Nu am crezut niciodată în împăcările dintre mine şi Alex Bodi. M-am amăgit singură. Prezentul meu nu se va mai amesteca cu trecutul meu. Anumite contexte nu te fac să te simţi foarte confortabil. Prezentul meu nu are legătură cu trecutul şi nu o să se mai repete. Am pretenţii de la mine. Nu am nimic de demonstrat nimănui. Trebuie să fiu cea mai bună variantă a mea pentru copilul meu, prietenii mei şi familia mea”, a mai completat frumoasa vedetă.