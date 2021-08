Bianca Drăgușanu, pe mâinile medicilor! Vedeta a ajuns la perfuzii: „Cam așa stă situația”

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram] 18:03, aug 16, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Bianca Drăguşanu a speriat pe toată lumea cu ultimele postări de pe rețelele de socializare. Blondina a făcut mai multe InstaStory-uri de pe patul de spital, iar internauții se întreabă ce s-a întâmplat cu ea și dacă să simte bine.

Diva și-a liniștit fanii și a avut grijă să lă povestească totul.

Dacă în urmă cu câteva ore aceasta se distra alături de mai multe prietene și posta filmulețe în care le arătau internauților cât de fericită este, acum blondina a cam șocat pe toată lumea. Ea a ajuns de urgență la spital și a primit îngrijirile medicale care care avea nevoie. Iată cum se simte!

Imaginile surprinse de Bianca Drăgușanu din unitatea medicală [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu, de urgență la spital: „ În caz că nu știați de mine...”

Vedeta le-a povestit fanilor de pe Instagram că a mers la o clinică pentru o perfuzie, menită să o ajute să se simtă mai bine. Aceasta a făcut anunțu în urmă cu câteva ore și a dezvăluit că imediat după ce cadrele medicale îi administrează tratamentul își va continua activitățile de zi cu zi. Bianca Drăgușanu spune că imediat cum părăsește unitatea medicală va merge glonț în sala de fitness, unde își va antrena trupul perfect care îi înnebunește pe bărbați.

„Cam așa stă situația la ora 03:20 (…) În caz că nu știați de mine sunt foarte bine și o să fiu și mai bine de atât, după asta o să-mi revin, mă duc la sală și îmi văd de activitățile mele zilnice”, a explicat Bianca Drăgușanu pe pagina ei personală de Instagram.

Bianca Drăgușanu, suma impresionantă care îi intră în conturi

„100.000 de euro pe trei luni și am mai prelungit pe încă trei luni și am mai luat 100.000 de euro. Apropo de asta, că a fost o mare controversă și toată lumea zicea că nu e adevărat, se poate verifica. Am un contract, se plătesc taxe, impozite. Când m-am dus la bancă și am depus, m-au sunat a doua zi de unde am banii. Peste 10.000 de euro te întreabă.

Oficial îmi merge foarte bine. Din videochat. Mai au încă trei luni tot cu mine. La modul general, lumea te judecă. Eu apar de 14 ani prin ziare în ipostaze compromițătoare și nu primesc niciun ban de la nimeni", a fost răspunsul dat de Bianca Drăgușanu la Teo Show.