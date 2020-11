Bianca Drăgușanu, prima declarație după ce Alex Bodi a fost luat de DIICOT! Mesajul neașteptat al vedetei: "Eu nu știu nimic ..."

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu a avut o primă reacție, după ce fostul ei partener de viață a fost ridicat de DIICOT. Se pare că frumoasa blondină nu știa despre cele întâmplate. De asemenea, vedeta a avut un mesaj pentru cel pe care în considera jumătatea ei până acum puțin timp.

Bianca Drăgușanu, prima reacție după ce fostul ei iubit a fost săltat de DIICOT

Aflată în Dubai, se pare că Bianca Drăgușanu nu știa despre cele întâmplate și a aflat abia în momentul în care a fost contactată de jurnaliști. Probleme mari pentru iubit al blondinei, pentru că în această dimineață a fost săltat în de mascați, de la domiciliul său, în timp ce trupele DIICOT și Poliția efectuau o operațiune de amploare, desfășurată în 28 de județe din România și în Capitală. Toate persoanele implicate și reținute de poliție au fost conduse la sediul DIICOT – Serviciul Teritorial Craiova în vederea audierii. În total sunt 18 oameni conduși la audieri, potrivit informațiilor transmise de la DIICOT.

Astfel, Bianca a avut câteva cuvinte de transmis fostului ei soț. Vedeta este încrezătoare și susține că bărbatul este nevinovat și că acest lucru se va dovedi.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare data din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură ca va fi bine. Atat am de declarat”, a declarat Bianca Drăgușanu, pentru Spynews.ro.

