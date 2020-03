Bianca Drăguşanu şi Alex Bodi au pus punct realţiei lor, dar cu toate acestea scandalul dintre cei doi continuă. Blondina a făcut publice câteva fotografii care atestă că ar fi fost bătută de fostul ei soţ, apoi a mers la poliţie şi a ceerut un ordin de restricţie împotriva lui.

Bianca Drăguşanu, prima reacţie după ce a obţinut ordin de restricţie împotriva lui Alex Bodi: "Reginele..."

După ce a ajuns acasă de la secţia de poliţie cu obiectivul îndeplinit, Bianca Drăguşanu a postat o fotografie pe Instagram, alături de un mesaj prin care anunţa că nu mai există cale de împăcare între ea şi Alex Bodi.

"I say : Hi for today and bye for yesterday 🖐 Queens never look back (Spun: Bună azi, la revedere ieri. Reginele nu privesc niciodată înapoi)", este mesajul alăturat fotografiei postate de Bianca Drăgușanu.

Fanii Biancăi au reacţionat imediat, încurajând-o cu mesaje, însă au fost şi câţiva care au privit cu scepticism toată sitaţia. Una dintre fane i-a spus că se vor împăca în ciuda scandalurilor numeroase.

"Pariez că se împacă! El e un prost! Dar e topit după ea. Cine se bagă la pariu?", a fost comentariul răutăcios al unei internaute.

În replică, Bianca a dat un răspuns cât se poate de clar, reacția ei de iritare fiind mai mult decât evidentă.

"Never! E periculos, m-a santajat și m-a tradat! Nu am să-l mai iert!", a fost răspunsul blondinei.