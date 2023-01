Bianca Drăgușanu, rezoluții pentru anul 2023. Ce schimbări vrea să aducă vedeta în viața ei? „Să nu mai fiu atât de naivă”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute și iubite vedete din showbiz-ul românesc. Ca toate celelalte persoane publice, fosta asistentă TV și-a făcut o listă de rezoluții pentru anul 2023. Aceasta a mărturisit și care sunt schimbările la care va apela în noul an, dar și cum a încheiat anul 2022.

Vedeta susține că nu își dorește multe lucruri de la noul an, întrucât are tot ce își dorește, însă susține că anul 2023 speră să fie unul cu sănătate și echilibru în toate planurile.

Bianca Drăgușanu, rezoluții pentru 2023

Bianca Drăgușanu a declarat că își dorește de la 2023 să nu mai fie pesimistă, dar nici naivă ca până acum, învățând astfel de-a lungul timpului că trebuie să facă o schimbare în acest sens. Pe partea financiară, fosta asistentă TV își dorește să facă din ce în ce mai mulți bani pentru a-și permite tot ce își dorește, așa cum a făcut-o până acum.

” Îmi doresc echilibru, sănătate, dacă ai sănătate le faci pe toate. Îmi doresc ce își dorește orice om normal, îmi doresc pentru mine să nu mai fiu atât de permisivă și atât de naivă cu oamenii din jurul meu, oricum am învățat asta de-a lungul timpului și putere de muncă și de concentrare, căci eu chiar am tot ce îmi doresc și ce poate să-și dorească un om. Vreau să fac bani mulți rău de tot, vreau să mă concentrez asupra afacerilor mele și contractelor pe care le am și apoi am timp și de călătorii. Dacă sunt sănătoasă și am bani pot să le fac și pe astea”, a mărturisit Bianca Drăgușanu, pentru SpyNews.ro.

Bianca Drăgușanu, despre sărbătorile de iarnă

Fosta asistentă TV a mărturisit că a petrecut sărbătorile de iarnă în compania familiei și a persoanelor apropiate, într-un cadru frumos și plăcut. Anul acesta, frumoasa blondină nu a făcut nimic ieșit din comun, însă precizează că s-a simțit foarte bine.

De asemenea, vedeta a sărbătorit alături de partenerul său de viață, cu care încearcă să mențină relația cât mai departe de ochii curioșilor sau de internet.

” Sărbătorile au fost normale, frumoase, nimic ieșit din comun, lângă persoanele care mă iubesc, într-un mediu extraordinar, într-o locație superbă în care se realizează și nunți, alături de toți oamenii dragi mie și toți cei care mă iubesc. Mâncarea deosebită, meniul superb, localul extraordinar de frumos, unul dintre cele mai frumoase locuri unde poți să-ți faci nunta, o locație superbă, de altfel”, a mai adăugat vedeta.

