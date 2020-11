Bianca Drăgușanu rupe tăcerea. Ce a putut să spună despre acuzațiile care i se aduc fostul ei soț: „Sunt convinsă că se va dovedi”

Bianca Drăgușanu, creatoare de modă

Bianca Drăgușanu pare mai fericită ca niciodată, după ce s-a despărțit de fostul soț. La scurt timp de la separare, afaceristul a fost acuzat de proxenetism și trafic de persoane. El a fost arestat săptămâna trecută pentru o perioadă de 30 de zile.

Creatoarea de modă a păstrat liniștea după ce Alex Bodi a fost săltat de DIICOT, însă recent a spus exact ce gândește despre problemele cu care acesta se confruntă. Blondina a declarat pentru Ciao.ro că nu se mai gândește să revină la fostul soț, însă regretă că bărbatul trece prin așa ceva. Mai mult, Bianca crede că afaceristul este nevinovat și că va ieși curând din închisoare.

„Îmi pare rău că Alex trece prin așa ceva. Eu am aflat acum din presă. Eu nu știu nimic despre acuzațiile care i se aduc, dar sunt convinsă că se va dovedi că este nevinovat. Sunt convinsă că va ieși ok din situația asta, așa cum a ieșit de fiecare dată din orice situație. Îmi pare rău încă o dată. Sunt sigură că va fi bine. Atât am de declarat”, a spus vedeta.

Alex Bodi, săltat de polițiști

Bianca spune că nu există nicio șansă de împăcare și că este fericită singură. „Consider că viața mea în acest moment este așa cum mi-o doresc. Toate lucrurile din trecut rămân încheiate, pentru că așa mi-am dorit eu. Mă simt foarte liniștită. Nu există șanse de împăcare”, mai spune ea.

„Nu am nimic să îmi reproșez”

Fosta prezentatoare TV susține că nu are niciun regret în ce privește comportamentul ei în timpul relației cu Alex Bodi. „Eu nu am nimic să îmi reproșez. Eu sunt impecabilă în relația pe care am avut-o cu el. A trecut, a fost. Eu personal, mie, nu am nimic să îmi reproșez. Am fost exemplară și sunt o femeie exemplară”, a declarat blondina, pentru sursa citată.

Bianca Drăgușanu se gândește deja la viitoare relație și spune că are certitudinea că următorul bărbat din viața ei o va face fericită. „Am încredere în bărbați și cu siguranță ce e al meu e pus deoparte și cu siguranță Dumnezeu dă cele mai grele bătălii celor mai puternici soldați iar eu sunt sigură că următorul bărbat din viața mea va fi cu totul și cu totul special”, mai spune blondina.

