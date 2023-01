Bianca Drăgușanu rupe tăcerea și spune povestea din spatele videoclipului făcut pe melodia lui Bogdan de la Ploiești. Ce i-ar spune dacă l-ar întâlni pe artist | EXCLUSIV

In articol:

Bianca Drăgușanu merge în mod regulat la sală și nu ratează nicio ședință atunci când vine vorba de sport. Diva știe foarte bine cum să se mențină în formă, dar și în top.

Recent, vedeta a fost surprinsă realizând un tik-tok pe o piesă extrem de cunoscută a lui Bogdan de la Ploiești.

Îmbrăcată super sexy, diva s-a apucat de exerciții, s-a filmat și a încărcat clipul pe celebra platformă, iar mai apoi a ales și melodia din fundal, o cântec ce a surprins internetul.

Bianca Drăgușanu spune povestea din spatele tik-tok-ului viral

Jurnaliștii WOWbiz.ro au vorbit imediat cu Bianca Drăgușanu și au aflat povestea din spatele videoclipului care a ajuns imediat viral în mediul online, dar și în tabloide. Sexy vedeta ne-a mărturisit că îi place melodia și că era pe locul 1 în trending așa că a decis să o folosească la videoclip, fără să știe cine o cântă.

"Eu când am făcut Tik-Tok-ul acela, la sugestii mi-au dat piesele din trending. Ce se ascultă cel mai mult la ora asta în România, random. Acum că era piesa asta sau că era Guță sau Bethoven, pe mine nu m-a interesat cine cântă melodia, că asta a venit.

Eu nu am căutat-o și nu am ales-o special. Nici nu știam cine o cântă, dar e faină și îmi place și pur și simplu mi-a venit acolo când am dat să fac primul Tik-Tok", a mărturisit Bianca Drăgușanu, în exclusivitate pentru WOWbiz.ro.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Bianca Drăgușanu nu-l știa pe Bogdan de la Ploiești

Jurnaliștii WOWbiz.ro au continuat să afle detalii, iar Bianca ne-a dezvăluit că nu l-a cunoscut niciodată pe Bogdan de la Ploiești și nici nu știa când a ales-o cine cântă piesa. Diva și-a postat clipul de pe Tik-Tok alegând melodiile populare de la acel moment și așa a venit cântecul manelistului.

"Nu l-am întâlnit niciodată și nu știu despre el nimic. Dacă l-aș întâlni ce să îi spun?! I-aș spune bravo ție! E mișto melodia. Este cea mai virală de pe Tik-Tok și mie îmi apare, dar poate mâine îmi apare alta și atunci o folosesc pe aia.

Trebuia să realizez content, pentru că eu am și colaborare cu sala la care merg și așa am făcut clipul acela. Am filmat exercițiile și apoi am ales prima piesă din trending fără să știu a cui e", a povestit Bianca, pentru WOWbiz.ro.

Îmbrăcată într-o pereche de colanți și bustieră cu animal print, Bianca Drăgușanu a arătat beton la sală, arătându-le admiratorilor ce exerciții face pentru a-și menține formele. Alături de coafura de care s-a îndrăgostit de circa două zile, părul creț lăsat pe spate, diva le-a oferit din nou internauților motive să o complimenteze pentru felul în care arată.

