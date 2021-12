Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu probleme de sănătate înainte de sărbători! „Corpul meu s-a resimțit”

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul autohton. Trupul parcă tras prin inel, formele perfect curbate și chipul parcă de porțelan o fac să fie apariție greu de trecut cu vederea și cu siguranță rămâne mult întipărită pe retina domnilor, iar doamnelor și domnișoarelor le stârnește sentimente precum invidie și gelozie.

Pentru ea imaginea este foarte importantă și nu de puține ori a trecut pragul cabinetului medicului estetician pentru diverse ajustări. Totodată, vedeta ține un regim strict și merge regulat la sală, căci vrea să se întrețină. Touși, chiar înainte de sărbătorile de iarnă Bianca Drăgușanu s-a confruntat cu niște probleme de sănătate care nu i-au dat voie să își facă rutina de zi cu zi. Aceasta a absentat motivat din sala de fitness și recunoaște că acest lucru se poate vedea deja pe trupul ei. Cu toate acestea, diva promite să-și ia revanșa înainte de petrecerea de Revelion. Aceasta promite că o să tragă din greu la sală pentru a arăta perfect înainte de trecerea dintre ani.

„De mai bine de 12 ani fac sport aproape săptămânal dacă nu în fiecare zi. Am avut o perioadă de trei săptămâni în care am fost absentă și s-a resimțit, corpul meu a resimțit. Am fost răcită cobză. Mi-am revenit, până la Revelion fac din nou părtățele, nu mă las pentru că sunt ambițioasă și îmi iubesc mult corpul”, a explicat vedeta pe rețelele de socializare.

Bianca Drăgușanu [Sursa foto: Instagram]

Câte intervenții estetice are Bianca Drăgușanu

Nu este niciun secret faptul că este una dintre cele mai operate vedete din lumea mondenă, ba chiar se mândrește cu acest lucru și susține că ori de câte ori va simți nevoia să facă o mică ajustare va apela la serviciile medicului estetician. De-a lungul timpului aceasta a bifat mai multe intervenții fie cu ajutorul bisturiului, fie minim invazive, iar suma pe care a scos-o din buzunar este una substanțailă.

Bianca Drăgușanu are în jur de 30 de intervenții estetice printre care: implant mamar, rinoplastie, acid hialuronic în buze, blefaroplastie, contopexie și lista poate continua.

„Sunt în cea mai bună variantă a mea deoarece mereu îmi place să fac un update, atâta timp cât mă simt bine în pielea mea, diferența dintre eu și alte persoane e că nu vreau să devin Angelina Jolie, eu sunt Bianca Drăgușanu”, a mărturisit Bianca Drăgușanu acum ceva timp.

